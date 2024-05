Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 3 al 9 maggio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 3 al 9 maggio 2024.

Oroscopo di Branko dal 3 al 9 maggio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 3 al 9 maggio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Siete ancora al primo posto nella classifica stellare, non avete nessun disturbo planetario, persino la Luna vi sostiene senza riserve in questi sette giorni. Che ne farete di questo cielo pazzesco, che può portarvi diritti alla vostra meta? Punterete all’amore, al successo o ai soldi? Noi votiamo per la terza ipotesi, mercoledì 8 è Luna Nuova proprio nel settore del denaro, patrimonio personale che potrete accrescere tramite un affare da non perdere, forse un acquisto o una vendita immobiliare. Unico avvertimento: chi troppo vuole… INCONTRO SÌ: Quel Leone che vi aveva detto “nì” è disposto a cedere. Ma un Gemelli vi fa divertire di più.

Oroscopo Branko Toro

Mercoledì 8 c’è il novilunio, l’inizio del vostro anno zodiacale che celebrate in compagnia di stelle magnifiche, Sole, Giove, Urano e Venere. In questi sette giorni anche Luna è sempre gentile. Sfruttate la grande fiducia in voi stessi che il cielo vi garantisce per raggiungere un obiettivo ambizioso, credeteci, è alla vostra portata! Se qualche Toro è ancora solo, è ora che si guardi intorno, tra le rose di maggio ce n’è una solo per lui, rossa e senza spine, profuma di appagamento e felicità. Non esitate troppo… INCONTRO SÌ: Capricorno, è sempre lì che vi aspetta, Pesci invece potrebbe prendere l’iniziativa.

Oroscopo Branko Gemelli

Ci avviciniamo a un importante giro di boa per il vostro segno, la navigazione ora è tranquilla, i venti e i gorghi più pericolosi li avete lasciati alle vostre spalle. Anche se non siete ancora su una nave scuola, Saturno nel mare dei Pesci è sempre attento alle vostre mosse, chiede rigore e impegno, responsabilità. Mercurio e Marte vi rendono molto attivi, corpo e mente sono in perfetta sintonia. È un ottimo momento per gli sportivi del segno, per i giochi di squadra e per il lavoro in team. Collaborate! INCONTRO SÌ: Un dono d’amore viene dal Cancro, che vi svela un segreto del vostro passato.

Oroscopo Branko Cancro

Mercoledì 8 Luna Nuova vi porta una novità d’amore, bella, tenera, struggente… siete disposti a combattere per questo nuovo amore? C’è chi si mette di mezzo, figli che strepitano, superiori che v’impongono una scelta, ma voi tirate dritto, se ci tenete davvero. Qualche ansia nel fine settimana, riposate di più, andate al mare, curate corpo e mente con la bellezza della natura, sono un tutt’uno. Anche nella professione ci sono sfide, la concorrenza è giovane e aggressiva, curate la rete di contatti, collaborate e vincerete. INCONTRO SÌ: Sotto Luna Nuova splende una Vergine nata per amarvi, cosa aspettate? Forse un Toro sexy?

Oroscopo Branko Leone

Luna Nuova mercoledì 8 sottolinea i limiti di alcune scelte fatte in passato, sembravano fortunate ma ora vi rendete conto che – proprio voi? – forse non avete avuto abbastanza coraggio. Ora mettetevi nell’ottica di cambiare prospettiva, le stelle in Ariete vi spingono a cercare nuovi sentieri, a perfezionare la vostra preparazione, per avere successo dovete specializzarvi, la concorrenza è forte e in questo momento non avete “sponsor” abbastanza potenti per la vostra carriera, dovete fare da soli. Amore piccante. INCONTRO SÌ: Sagittario vi promette nuove esperienze… Chissà perché, però, pensate sempre a un Acquario.

Oroscopo Branko Vergine

Grande la Luna Nuova che mercoledì 8 cancella molti dubbi, fa sparire le esitazioni e anche la vostra timidezza in amore. Marte è pazzamente sexy e vi spinge a esplorare nuovi territori della passione: non abbiate timore di coinvolgere il vostro amore di sempre o anche quello straniero che vi fa gli occhi dolci… La professione richiede di ampliare le vostre vedute, cercate nuovi mercati, se vi chiedono di viaggiare o di trasferirvi non dite di no a priori, dovete approfittare dell’occasione adesso, anche i soldi arriveranno. INCONTRO SÌ: Lo Scorpione scotta come un ferro rovente, ma ci vuole prudenza. Con Toro andate sul sicuro.

Oroscopo Branko Bilancia

Buone notizie mercoledì 8 con Luna Nuova riguardo a un’eredità o al patrimonio familiare che va diviso: si inizia a vedere una via d’uscita che soddisfa tutti. Il lavoro dipendente richiede impegno, cercate di concentrarvi di più anche se questo Mercurio vi rende meno lucidi, cominciate a guardarvi intorno per cercare nuove strade per perfezionarvi, seleziona- te scuole e master professionalizzanti. Fate tutto con calma, Marte vi stanca, non esagerate, controllate anche le spese. Amore: qualcuno vi piace parecchio… INCONTRO SÌ: Un Pesci vi torna in mente dopo tanto tempo. Ricominciare si può, se lo desiderate davvero.

Oroscopo Branko Scorpione

Lasciatevi cullare dalla Luna venerdì 3 e sabato 4, chi ha detto che non dovete sognare l’amore? Certo, mercoledì 8 il novilunio porta stress nel matrimonio, ogni novità, o evento, causa altra tensione, e non riuscite a reagire senza graffiare… Questo cielo richiede leggerezza, lasciate scorrere i cattivi pensieri, godetevi l’attimo: “Domani è un altro giorno”, direbbe Rossella O’Hara – non era forse Scorpione anche la splendida Vivien Leigh? – Nuovi amori più semplici richiedono impegno, ma non hanno un passato difficile. Lavoro dipendente ok. INCONTRO SÌ: Ariete, che sexy. Vi fa dimenticare il resto. Ma Capricorno sa interessarvi e colpirvi a fondo.

Oroscopo Branko Sagittario

Avanti con Marte, che vi carica di energia vitale e di desiderio d’amore, e vi fa sentire adolescenti alla prima cotta, che bellezza! Domenica 5 è un trionfo di allegria e passione, mercoledì 8, invece, Luna Nuova vi riporta nel campo pratico e professionale, è il momento di spingere al massimo nella ricerca di un primo lavoro o di un’alternativa: se non siete soddisfatti della vostra posizione, dovete insistere adesso. Bene la forma fisica, siete in grande ripresa, ma non trascurate i controlli e il lavoro del dentista. INCONTRO SÌ: Un Acquario ha ancora moltissimo da dirvi, anche se in questo momento ha la testa altrove.

Oroscopo Branko Capricorno

Grandissima Luna Nuova mercoledì 8, che si forma accanto a Venere, Giove, Sole e Urano nel cielo dell’amore. Che dire di più? Dichiaratevi adesso, sposatevi, andate a convivere, mettete in cantiere un erede, tutto il ventaglio di possibilità è alla vostra portata, potete incontrare la persona giusta in una sola serata e accendervi come una torcia. Peccato quel Marte che segnala opposizioni in famiglia: i figli non vi vogliono capire, ma non vi farete smontare. Tenete d’occhio la casa: bollette, tasse, riparazioni. INCONTRO SÌ: E se fosse una Bilancia a farvi battere il cuore? Non tiratevi indietro. Anche Gemelli però…

Oroscopo Branko Acquario

Mercoledì 8 la Luna Nuova tocca il tasto dolente, casa e famiglia: suocera, parenti anziani, spese per l’abitazione. Vi scoccia perché queste beghe vi riportano giù sulla terra mentre voi vorreste spaziare, occuparvi di questioni più elevate, arte, spiritualità, ideali. Accettate l’aiuto delle persone vicine, ve lo offrono con sincerità e con affetto, le soluzioni si trovano sempre, basta organizzarsi. L’amore è molto fisico, manca forse un po’ di tenerezza, ma la persona del cuore capirà, fra di voi c’è pure amicizia. Siete Acquario, del resto. INCONTRO SÌ: Fra un Sagittario e una Vergine chi vi piace di più? Tra i due litiganti un Pesci gode.

Oroscopo Branko Pesci

Mercoledì 8 Luna Nuova accanto a Venere e al vostro padre Giove – che amore intenso, un nuovo incontro vi scioglie il cuore, le coppie consolidate fanno scelte decisive per il futuro – Saturno vuole impegno, convivenza, matrimonio, siete pronti? Crediamo di sì, non siete più pesciolini smarriti, ora dovete dominare il vostro oceano e mettere a frutto i vostri talenti. Seguite l’intuito anche per la sfera finanziaria, Mercurio porta notizie da sfruttare, avete grinta nelle trattative, potete ottenere molto. INCONTRO SÌ: Non dimenticate un Capricorno, perché non rivederlo? Se non va, c’è sempre Leone.