Ascolti tv ieri, giovedì 16 maggio 2024: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Tutto per mio figlio” contro “Viola come il mare“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 16 maggio 2024? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Tutto per mio figlio vs Viola come il mare 2. Auditel ieri sera, 16 maggio 2024

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tutto per mio figlio” contro “Viola come il mare 2”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tutto per mio figlio, il film del 2022, diretto da Umberto Marino, con Giuseppe Zeno e Antonia Truppo ha emozionato 1.922.000 spettatori al 11.9% share.

Su Rai 2: Prey, il film del 2022, diretto da Dan Trachtenberg, con Amber Midthunder e Dakota Beavers ha coinvolto 791.000 spettatori con il 4.5% di share.

Rai 3: Fuori dal fango, lo speciale di Mario Tozzi sulle alluvioni che hanno colpito anni fa l’Emilia Romagna ha interessato 738.000 spettatori al 4.1% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha informato 1.031.000 spettatori con il 7.8% di share.

Canale 5: Viola come il mare 2, i nuovi episodi della serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman hanno incollato alla tv 2.375.000 spettatori con il 15.9% di share.

Italia 1: Red, il film del 2010, diretto da Robert Schwentke, con Bruce Willis, Morgan Freeman ha tenuto col fiato sospeso 1.339.000 spettatori con il 8% di share.

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha registrato 980.000 spettatori con il 7.7% di share.

Tv8: Casino Royale, il film del 2006 diretto da Martin Campbell con Daniel Craig e Mads Mikkelsen ha appassionato 340.000 spettatori con lo 2.3% di audience.

Nove: Comedy Match, il nuovo show targato Nove all’insegna della comicità ha divertito 737.000 spettatori con lo 4.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 maggio 2024

RAI 1

La Volta Buona : 1.375.000 spettatori con il 12.9 % di share;

: spettatori con il % di share; Il Paradiso delle Signore : 945.000 spettatori ( 10.6 %);

: spettatori ( %); La Vita in Diretta: 2.100.000 telespettatori con uno share pari al 22.2%.

CANALE 5