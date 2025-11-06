Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 5 novembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma contro Cinzia e Mario.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista ha richiamato Jakub che ha accettato e in studio Cristiana reagisce molto male. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 6 novembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++