Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 4 novembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Jakub decide di eliminarsi dal trono di Cristiana.

Cosa succederà nella puntata di oggi? In studio il confronto definitivo tra Ciro, Martina e Gianmarco con un epilogo davvero da non perdere. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 4 novembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++