Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 27 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Isabella decide di lasciare il programma.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Cristiana. La tronista è uscita in esterna con Jakub e tra i due c’è stato un bacio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 27 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++