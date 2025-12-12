Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 12 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata un nuovo cavaliere per Gemma.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono over con Alessio, Gianmaria e Jona. Novità in arrivo per il trono di Sara. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 12 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Sabrina. La dama sta conoscendo Massimiliano, ma in studio un altro cavaliere vorrebbe conoscerla. Il cavaliere non dimostra particolare gelosia o fastidio: “ci siamo visti solo due volte“.

Un cavaliere vorrebbe conoscere Sabrina, e Massimiliano… #UominieDonne pic.twitter.com/xbybbLgf2r — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 12, 2025

ore 15:00 – Sabrina decide di conoscere Carlo. Intanto in studio si balla sulle note di “Un sorriso dentro al pianto” di Ornella Vanoni che viene ricordata tra gli applausi e una standing ovation. Si passa a Mario: una nuova dama è arrivata in studio per conoscerlo. Si tratta di Laura: “guardando le puntate ho visto una persona matura, seria. Poi al di là di quello che è successo, mi faceva piacere conoscerti“.