Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma termina la conoscenza con il cavaliere Gianni tra le polemiche.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Flavio. Il tronista è sempre più criticato dalle sue corteggiatrici al punto da arrivare ad una decisione inaspettata. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++