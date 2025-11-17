Sono successe un sacco di cose oggi durante la nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Roma. Ci sono importanti novità sia per Gemma e per Agnese e Roberto. Ecco tutti gli spoiler sul programma pomeridiano di Maria De Filippi in onda su Canale 5 dalle 14 45 circa alle 16 dal lunedì al venerdì.

Uomini e Donne anticipazioni: un nuovo corteggiatore per Gemma

La registrazione di Uomini e Donne della puntata odierna, lunedì 17 novembre 2025, ha preso il via con Gemma. Cosa è accaduto? Pare che siano finalmente arrivate belle notizie per lei. Come? Sotto forma di un nuovo corteggiatore.

Un affascinante uomo di soli 57 anni è giunto in studio per conoscere Gemma. Lei lo ha subito tenuto per iniziare la conoscenza, ma lui si è già detto molto preso da lei. Come andrà a finire? Troppo presto per dirlo. Magari la profezia di Tina, che a Verissimo ha assicurato che Gemma non troverà l’amore, verrà presto smaltita. Certo che sulla carta la differenza d’età sembra importante, ma non è possibile escludere un pretendente solo per questo aspetto. Gemma si merita la felicità e noi staremo incollati alla tv per vedere come potrà andare questa conoscenza.

Le altre anticipazioni: l’uscita di Agnese e Roberto

Cos’altro è accaduto? Agnese e Roberto hanno deciso di uscire dal programma insieme per continuare la loro conoscenza nella vita reale. Dopo aver raccontato di una settimana di piccoli litigi, che però li ha aiutati ad avvicinarsi ancora di più, i due hanno annunciato con grande gioia la loro importante decisione. Lui si è detto molto preso da lei, nonostante le segnalazioni che circolano in rete e che lo vedrebbero in giro a Bologna con altre donne.

A quel punto Gianni Sperti gli ha detto che si vede che sono entrambi presi e che lui avrebbe dovuto fare “il passo” così Roberto ha chiesto ad Agnese di uscire insieme dalla trasmissione. Lei si è letteralmente fiondata su di lui e si sono scambiati un bacio appassionato mentre ballavano.

Le indiscrezioni sui tronisti

In merito ai tronisti possiamo iniziare a parlare di Sara. E’ stata mostrata in primis l’esterna con Jakub. Lui le ha detto che non ha ancora capito chi sia davvero perché sfortunatamente con tutti i corteggiatori la vede diversa. Si apre così una piccola discussione. Jakub però conclude dicendo: “Non capisco se mi porti in esterna solo per dar fastidio a Cristiana”. La discussione continua. Una volta entrato in studio Jakub si scusa. Successivamente entra per lei un regalo. Marco ha portato un mazzo di fiori e lei, felicissima, balla con lui.

Sempre per quanto riguarda il trono di Sara viene mostrata anche l’esterna con Thomas, il ragazzo con il collo tatuato. Si vede che Sara e lui parlano tanto, ridono anche e poi si baciano. Finito l’rvm lui entra in studio felice, ma le cose prendono una brutta piega. Sara dice che non ha sentito niente, nessun trasporto e lo elimina. Sente di conoscerlo da tempo, ma non prova le farfalle nello stomaco e non vuole illuderlo.

Si passa a Cristiana. Maria le dice che Ernesto non è tornato perché lei comunque non lo ha portato in esterna. A quel punto la tronista esce dallo studio per andare da lui.

Arriva dunque il turno di Flavio che ha portato Nicole in esterna. Si sono incontrati a Firenze, su una terrazza che per lui è importante. Qui si sono anche baciati. Finita l’esterna Martina si alza e va via senza parlare con nessuno. Flavio si alza immediatamente e la segue.

Si conclude con Ciro, nuovo tronista, che è uscito con una ragazza di nome Alessia. L’esterna pare essere andata bene, ma è ancora troppo presto per poter capire se tra i due sia scoccata la scintilla oppure no.