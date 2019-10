Dov’è finita Lolita? La puntata di Una Vita di oggi, lunedì 7 ottobre 2019, si è aperta col ritorno di Antonito a Calle Acacias, anche se della donna per il momento non v’è traccia: è vittima di un rapimento, forse? Rivediamola, allora, in streaming on demand e in versione integrale, nel nuovo video di Mediaset disponibile anche su Mediaset Play.