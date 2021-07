Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano sembrano essere piuttosto amare per Genoveva. La dark lady viene infatti accusata dell’omicidio di Marcia. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade ad Acacias.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: chi ha ucciso Marcia?

La morte di Marcia provoca sgomento in Felipe e l’avvocato non può fare a meno di sospettare che dietro quanto accaduto vi sia lo zampino della moglie Genoveva. Ma la Salmeron si dimostra veramente abile nel depistare le indagini e farsi credere completamente estranea a quanto avvenuto, almeno fino a quando Laura, la nuova domestica giunta poco tempo prima ad Acacias, non fa importanti rivelazioni al commissario Mendez.

La nuova domestica informa le autorità che l’arma rinvenuta accanto al corpo della brasiliana è quella che la Salmeron teneva in casa. Davanti a questa affermazione i sospetti del commissario Mendez e di Felipe diventano certezze e la situazione per Genoveva si fa davvero difficile. La donna deve affrontare un processo e a difenderla viene chiamato un nuovo avvocato, Javier Velasco. L’Alvarez-Hermoso infatti, sempre più convinto della colpevolezza della moglie, si rifiuta di assisterla.

La dark lady, ormai lo sappiamo bene, non si arrende facilmente. In questo frangente la sua sola possibilità di salvezza è legata al fatto che Laura possa ritrattare la sua deposizione. Per costringerla a farlo Genoveva scava nel passato della nuova domestica e scopre un tremendo segreto con il quale può finalmente ricattarla.

Spoiler Spagna Una Vita: Genoveva tradisce Felipe

Il ricatto della Salmeron porta ai risultati sperati: Laura ritratta la deposizione che già aveva reso, scagionando così Genoveva. La dark lady, felice, si lascia andare ai festeggiamenti tra le braccia dell’avvocato che l’ha assistita in questa vicenda. Ma l’assoluzione non convince certo Felipe, che ora deve fare anche i conti con il nuovo tradimento della moglie. Mentre la Salmeron gioisce per la libertà ritrovata insieme al suo nuovo avvocato, Felipe è determinato a trovare nuove prove che invece dimostrano il suo coinvolgimento nella morte di Marcia. Ci riuscirà? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

