Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano lasciano l’amaro in bocca: Marcia muore uccisa dalla perfida Genoveva. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade ad Acacias.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: i sospetti di Felipe

Se l’omicidio di Ursula sembrava aver gettato qualche ombra tra Felipe e Genoveva, con i sospetti dell’avvocato che la moglie non fosse del tutto estranea a quanto accaduto, la morte di Marcia sembra confermarli. L’Alvarez-Hermoso appare ormai convinto che sia stato proprio Genoveva a fermare l’ex domestica brasiliana, con la quale Felipe aveva appuntamento nel parco, impedendole così di raccontargli quanto aveva scoperto.

Marcia infatti, dopo aver appreso che l’uomo che lei credeva Santiago era in realtà il fratello gemello arrivato ad Acacias d’accordo con la Salmeron per porre fine alla sua storia con Felipe, ha anche parlato con Andrade e scoperto il coinvolgimento di Genoveva nella morte di Ursula. Cosa sarebbe accaduto se la dark lady le avesse permesso di raccontare tutto a Felipe?

Genoveva, che come ormai sappiamo non si ferma mai davanti a niente per raggiungere i suoi scopi, ha pensato così di mettere a tacere Marcia per sempre. Da quando Cesareo trova il corpo ormai senza vita di Marcia, Felipe si sorprende a pensare sempre più spesso che dietro all’omicidio vi sia la mano della moglie. Una lunga discussione tra i due si accende quando l’avvocato comunica a Genoveva la sua intenzione di raggiungere Cuba per poter parlare con Israel (il fratello gemello di Santiago). Dopo aver saputo da Laura che proprio il giorno prima dell’omicidio lui e Genoveva si sono incontrati fa nascere in Felipe la convinzione che possa dirgli qualcosa di estremamente importante.

Genoveva però lo minaccia, dicendogli che se partirà per Cuba al suo rientro non troverà più nè lei, nè il bambino. Tuttavia Felipe non può fare a meno di mettere in guardia il commissario Mendez, rivelandogli i suoi sospetti riguardo al coinvolgimento di Genoveva nella morte di Ursula e in quella di Marcia.

Spoiler Spagna Una Vita: nuova strategia per Felipe

I dissapori tra Felipe e Genoveva si fanno sempre più evidenti e i due litigano spesso. Lui non riesce ad allontanare dalla mente i suoi sospetti che Genoveva possa essersi macchiata di due orribili delitti. Questo gli rende insopportabile l’idea di averla accanto.

Improvvisamente però sembra che torni a regnare l’armonia tra loro: la situazione si calma improvvisamente e Felipe e Mendez sembrano non sospettare più di lei. Genoveva appare fiduciosa, anche se ignora che i due in realtà hanno deciso di mettere in atto una nuova strategia. Di cosa si tratta? E Genoveva può davvero stare tranquilla o invece avrebbe mille motivi per preoccuparsi? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.