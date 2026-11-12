E se l’intelligenza artificiale non cercasse di uguagliare il nostro intelletto, ma ambisse piuttosto a provare sentimenti reali, soffrire e commettere sbagli? È da questa premessa originale che prende il via Un weekend artificiale, la nuova commedia firmata da Leonardo Pieraccioni e in uscita nelle sale il 12 novembre 2026 con Vision Distribution. Presentata a Roma la pellicola ribalta il classico timore verso le macchine raccontando un’IA sedotta dalle debolezze e dall’imperfezione umane, in una cornice che offre anche uno spunto di riflessione sul tempo che scorre. La narrazione ruota attorno a Leonardo, un parrucchiere fiorentino con una vita priva di scossoni, la cui routine viene stravolta dal soggiorno in una villa da sogno assieme ad altri sei individui mai visti prima. L’apparente vacanza si rivela però un insolito test socio-tecnologico: tra i presenti si cela un robot dalle sembianze umane e il gruppo dovrà scoprirne l’identità. In un susseguirsi di fraintendimenti e momenti paradossali, i personaggi saranno spinti ad analizzare ogni minimo dettaglio per tracciare il confine invisibile tra la finzione artificiale e la vera natura dell’uomo.

Un weekend artificiale, intervista esclusiva a Leonardo Pieraccioni, Giulia Vecchio, Marta Zoboli e Tosca D’Aquino

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Leonardo Pieraccioni, Giulia Vecchio, Marta Zoboli e Tosca D’Aquino, Il film si muove sul filo del rasoio tra intelligenza artificiale e sentimenti autentici, offrendo una riflessione profonda ma con la consueta leggerezza su quanto sia fondamentale riscoprire l’empatia in un’epoca dominata dagli schermi dei cellulari. A ribaltare il classico approccio spaventato verso il futuro ci pensa proprio Leonardo Pieraccioni, che firma una commedia in cui non sono gli uomini ad avere paura delle macchine, ma è la tecnologia ad affascinarsi alle nostre fragilità. “Il film rovescia la prospettiva. Non siamo noi a farci cannibalizzare o intimidire dalla tecnologia, ma sarà proprio l’intelligenza artificiale — un’entità teoricamente superiore e intelligentissima — a capire che bisogna fare un passo indietro. Sarà lei a comprendere il valore di tornare a un piatto di ravioli al pomodoro, a guardare un amico in faccia per ridere di una battuta stupida e sconcia, o a fare una dichiarazione d’amore verbale anche con qualche congiuntivo imperfetto”, racconta Pieraccioni.

Nelle riflessioni corali del cast emerge un forte parallelismo tra la trama dell’opera e l’esperienza stessa della visione in sala: “Andare al cinema oggi è già di per sé un gesto di empatia verso i produttori e gli attori, ma soprattutto verso chi ti accompagna, per metterti nei suoi panni e condividere un momento dal vivo. Lo stesso vale per le piazze e le manifestazioni dei giovani: anche dietro a uno schermo c’è sempre una spinta mossa dal desiderio di sentire e far parte di una collettività”, ha ammesso Giulia Vecchio.

Nel dibattito sul valore insostituibile dell’essere umano di fronte ai progressi tecnologici, interviene con nettezza anche Tosca D’Aquino (nel cast del film insieme a Pieraccioni a distanza di trent’anni da Il ciclone): “L’intelligenza artificiale potrà anche replicare la precisione o calcolare qualsiasi cosa, ma c’è una cosa che non riuscirà mai a copiare: l’ironia umana. Quella è una scintilla fatta di vissuto, di tempi comici e di sguardi che nessun algoritmo potrà mai replicare.”

Non manca poi la comicità travolgente del gruppo, a partire dalla scena di ballo che vede protagonisti i personaggi di Leonardo e di Giulia Vecchio. “Io sono un ballerino che non sa ballare, esattamente come sono un cantautore che sa scrivere solo le sue canzoncine. Sono una specie di intelligenza artificiale difettosa che non ce la fa, ma ci provo! Se rinasco, voglio rinascere Joaquin Cortés!”, ironizza Pieraccioni che sabato 7 novembre si cimenterà sulla pista di Ballando con le Stelle come ballerino per una notte.

L’aneddoto più bizzarro riguarda proprio la scelta del brano che accompagna quel momento di danza, nato da un’esperienza surreale raccontata dal regista e confermata da Giulia Vecchio: “Ero in un locale dopo aver bevuto il ‘Rimbombone’ — un cocktail misterioso i cui ingredienti sono ignoti, ma che ti fa subito girare le orecchie. Ho sentito quella canzone e ho capito che era la colonna sonora perfetta per la scena del ballo. Qualora non dovesse piacere al pubblico, la colpa è da attribuire interamente al Rimbombone!”, ironizza Pieraccioni.