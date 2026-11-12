Alessio Bernabei è tornato sulla scena musicale con “Asociale”, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali per DIY Italia, con distribuzione Believe. Una ballad intensa e introspettiva, nella quale il cantautore sceglie di raccontarsi senza filtri, dando voce a esperienze personali e fragilità mai condivise prima attraverso la musica. Il brano nasce dal desiderio di ripercorrere le ferite lasciate da alcune relazioni difficili e riflettere sui meccanismi di difesa sviluppati per evitare nuove delusioni. Quando si è abituati a vivere rapporti caratterizzati da instabilità e sofferenza, infatti, può diventare complicato riconoscere la serenità e accogliere un sentimento autentico. In “Asociale” Alessio affronta proprio questa contraddizione, raccontando quanto possa essere difficile abbassare le proprie barriere e fidarsi nuovamente di qualcuno. Il cantautore mette così al centro un percorso di consapevolezza, in cui la solitudine non rappresenta più soltanto un rifugio, ma anche una condizione dalla quale provare gradualmente a uscire.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Alessio Bernabei. Nel singolo, Bernabei affronta il tema della solitudine e delle difficoltà nel lasciarsi andare dopo aver vissuto relazioni dolorose. Un’esperienza che conosce bene e che oggi guarda con maggiore consapevolezza: “Ho incrociato sulla mia strada rapporti che mi hanno fatto male, ma che oggi ringrazio perché mi hanno fatto crescere. È grazie allo stare male che capisci cosa vuol dire stare bene”. Bernabei ha raccontato di aver iniziato un percorso di psicoterapia quando era ancora bambino: “La prima volta che sono andato dalla psicologa avevo otto anni. Sono sempre stato una persona molto sensibile e fragile e non me ne vergogno”. Un percorso che gli ha permesso di conoscere meglio se stesso e affrontare le proprie difficoltà: “La psicoterapia mi ha aiutato tantissimo, così come la scrittura. Scrivere canzoni per me è un po’ come tenere un diario, è una forma di terapia”.

L’artista ha poi ripercorso l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, che ha rappresentato una svolta decisiva nella sua vita professionale. Il successo arrivato improvvisamente gli ha aperto le porte del mondo della musica, trasformando una passione in un lavoro, ma non senza difficoltà. “Quella popolarità ti catapulta in un mondo che non conosci. È stato bellissimo perché mi ha permesso di fare della mia passione un mestiere, ma mi ha dato anche tante paure, momenti bui, stress e ansie”. Oggi, nonostante i momenti di sconforto siano ancora presenti, ha imparato ad accettarli: “Ci sono giorni in cui penso di mollare tutto, quasi tutti i giorni. Ho capito che fa parte del percorso”.

Un ricordo speciale è legato proprio a Maria De Filippi, che Bernabei considera una figura fondamentale nella sua crescita. “Mi ha insegnato a perseverare e a fare tesoro della mia personalità genuina. Il mio non essere paraculo a volte mi ha creato qualche problema, ma lei mi ha fatto capire che può essere un punto di forza”. Guardando al futuro, il cantautore non esclude un nuovo ritorno al Festival di Sanremo, dopo le tre partecipazioni, una con i Dear Jack e due da solista. “Mi piacerebbe tornarci nei panni di una persona più adulta e consapevole, oltre i trent’anni. Sicuramente lo vivrei in un altro modo”. Bernabei ha parlato anche delle proposte ricevute per partecipare ai reality show, spiegando di aver sempre declinato gli inviti perché preferisce concentrarsi sulla musica: “Quando al centro di un reality non c’è la mia musica, faccio fatica. Preferisco dare priorità al mio percorso artistico”.

Intervista esclusiva ad Alessio Bernabei

Alessio, come è nato il singolo “Asociale” e cosa rappresenta questo brano nel tuo percorso artistico?

“Asociale” per me è un brano molto importante. Tra l’altro, è nato due anni fa, quindi non è un pezzo scritto negli ultimi mesi. L’ho tenuto nel cassetto per tutto questo tempo e fa un po’ strano, perché è come se lo conoscessi già da un po’. È un brano importante perché apre il mio secondo capitolo come cantautore. Da quando, circa un anno fa, sono ripartito come cantante solista, dopo l’esperienza con la band, sentivo il bisogno di raccontarmi. È un brano che mi mette un po’ a nudo, perché parlo di me, ma anche di tante altre persone che mi hanno scritto dicendomi di ritrovarsi molto nel testo. Per me è una grande gioia.

Nel brano racconti la solitudine come qualcosa che appartiene alla natura e che, con il tempo, può trasformarsi in una forma di protezione dalle delusioni. Il dolore era diventato una tua comfort zone?

Con il tempo ho sofferto anche a causa di rapporti tossici. Ho incontrato persone che mi hanno fatto male, ma che oggi ringrazio perché mi hanno permesso di crescere tanto. È grazie allo stare male che capisci cosa significa stare bene. Quando stare male diventa quasi la normalità, quando il cortisolo e le montagne russe emotive diventano parte della quotidianità, può sembrare strano incontrare un rapporto sano, in cui tutto va bene e non ci sono continui alti e bassi.

Si parla spesso di fragilità e salute mentale. C’è stato un periodo in cui hai vissuto anche tu momenti di depressione e ansia. Come ne sei uscito?

Premetto che la prima volta che sono andato dalla psicologa avevo otto anni, quindi abbastanza presto. Forse sono sempre stato, fin da bambino, una persona molto sensibile e fragile, e non me ne vergogno. La psicoterapia mi ha aiutato tantissimo: mi ha permesso di conoscere le mie parti deboli, ma anche di capire come rafforzarle. Credo che faccia parte della natura umana attraversare momenti di alti e bassi. Non bisogna vergognarsi di ammetterlo. Inoltre, facciamo un lavoro, quello della musica, che ti mette continuamente a contatto con le tue emozioni e con quelle degli altri. Questo ti rende estremamente sensibile. Devo dire che anche scrivere canzoni è una forma di terapia per me, quasi come tenere un diario. La scrittura mi ha aiutato molto.

Il tuo nome è associato ad Amici. Dopo quell’esperienza è stato difficile rimanere con i piedi per terra? Quanto ti ha travolto quel successo improvviso?

Sicuramente una popolarità così improvvisa ti catapulta in un mondo che non conosci, in cui non sai nemmeno come camminare con le tue gambe. Devi imparare a capire come funziona. Mi ha proiettato in un mondo bellissimo, perché mi ha permesso di trasformare la mia passione, la musica, in un lavoro. Oggi devo ringraziare quel percorso perché posso dire di fare della musica la mia professione, e spero di poterlo fare per tutta la vita. Allo stesso tempo, però, mi ha portato anche tante paure e momenti bui. È il rovescio della medaglia: fare il lavoro che ami comporta anche preoccupazioni, stress e ansie. Guardando la parte bella, però, mi sento un privilegiato, perché faccio qualcosa che amo e che farei comunque per passione. Oggi mi sento molto fortunato.

C’è stato un momento in cui hai pensato di mollare tutto?

Assolutamente, quasi tutti i giorni! Succede molto spesso e credo che faccia parte del percorso. Ho capito che fa parte del mestiere, ma anche che sono proprio i momenti di smarrimento a farti comprendere quanto sia importante apprezzare ciò che fai ogni giorno. Ho imparato a conviverci e credo che continuerò a farlo per tutta la vita.

Maria De Filippi è stata sicuramente fondamentale nel tuo percorso. C’è un consiglio che ti ha dato e di cui ancora oggi fai tesoro?

Maria è una persona che sa riconoscere la verità che c’è dietro una persona. Si accorge subito quando qualcuno è autentico, quando gli occhi raccontano la verità e quando, invece, si sta pensando ad altro. Mi ha insegnato soprattutto a perseverare. Nei momenti difficili mi è stata molto vicina: ricordo che era un po’ come un faro. Quando mi smarrivo, lei arrivava e mi aiutava a rialzarmi. Le sono molto grato anche perché mi ha insegnato a fare tesoro della mia personalità, che è molto genuina, e a considerarla un punto di forza. Il mio non essere “paraculo” a volte mi ha creato qualche problema, perché le persone troppo ingenue rischiano spesso di rimanere fregate. Lei, invece, mi ha fatto capire che questa caratteristica può diventare un valore. Ci siamo rivisti a marzo, quando mi ha ospitato ad Amici. Mi ha anche scritto un messaggio dicendomi che, quando avessi avuto bisogno di una mano, lei ci sarebbe sempre stata. È bello sentirsi dire certe cose, non è affatto scontato.

Hai partecipato a Sanremo con i Dear Jack e negli anni hai presentato anche brani da solista. Ti piacerebbe tornare in gara?

Ho partecipato al Festival il primo anno con i Dear Jack e poi altre due volte da solista, quindi in totale sono stato a Sanremo tre volte. Mi piacerebbe tornarci, ma nei panni di una persona più adulta e consapevole, magari dopo i trent’anni. Sicuramente vivrei quell’esperienza in modo diverso.

Che ricordo conservi del tuo primo Sanremo con i Dear Jack?

È stata la prima volta e ho provato un’emozione incredibile. Avevo una paura enorme, ma devo dire che i miei quattro compagni mi hanno dato forza e coraggio. È stato bello poter condividere quell’esperienza con loro. Anche le successive partecipazioni sono state belle. Credo che ogni volta che fai Sanremo invecchi di dieci anni, perché è davvero una giostra. I tre minuti dell’esibizione sono solo una piccola parte: è tutto quello che succede intorno a scombussolarti.

Cosa ti aspetti dal Sanremo di De Martino?

Credo che De Martino sia una bella scelta. Mi piace molto come presentatore, lo trovo fresco e una figura positiva. Spero che possa dare una rinfrescata a Sanremo, proponendo un Festival classico ma allo stesso tempo moderno, capace di non annoiare. Mi auguro quindi che riesca a portare un tocco di freschezza al Festival.

Alcuni tuoi colleghi, per cercare un rilancio, hanno partecipato in questi anni a diversi reality show. Anche a te sono arrivate proposte?

Assolutamente sì. Mi sono arrivate proposte di diversi reality show quasi ogni anno. Ho sempre rifiutato, non tanto per i format, che alla fine possono anche essere interessanti, a seconda di quale si sceglie. Il problema è che, quando al centro del reality non c’è la mia musica, non mi sento particolarmente coinvolto. Preferisco continuare a dare priorità al mio percorso artistico. Quando la musica non è al centro, faccio fatica a immaginarmi in quel contesto, perché non sarei me stesso.

Oggi molti giovani usciti dai talent sembrano attraversare momenti di difficoltà e alcuni scelgono di fermarsi. Pensi che l’industria discografica trascuri la salute mentale degli artisti, mettendo i numeri al primo posto?

Capisco al 100% quegli artisti, perché ci sono passato anch’io sulla mia pelle. Questo mercato, soprattutto negli ultimi anni, viaggia a una velocità fuori dal comune, davvero eccessiva. Stare al passo diventa un’impresa e si può finire in periodi bui, di forte stress, che possono portare anche a problemi fisici. L’ho vissuto personalmente: sono arrivato quasi a diventare un’altra persona. La forte attività è bella, ma allo stesso tempo può farti perdere un po’ la bussola. Per questo provo grande stima per chi trova il coraggio di fermarsi. A volte fermarsi può aiutarti a prendere fiato e poi ripartire più forte. Sono assolutamente d’accordo: quando se ne sente la necessità, che si tratti di altri artisti o di noi stessi, è bello potersi concedere una pausa per ritrovare la strada.

In questi anni l’etichetta di concorrente di un talent ti ha mai penalizzato?

In Italia esiste un po’ questa tendenza: quando partecipi a un talent, ti rimane addosso l’etichetta di quello che ha fatto un talent, magari considerato meno valido rispetto a chi arriva dalla gavetta. Secondo me è una cosa molto italiana, perché all’estero non credo esista questa distinzione nello stesso modo. Certo, può penalizzarti, ma alla fine quello che conta è la musica e ciò che riesci a costruire al di fuori del talent. Quando scrivi belle canzoni e porti avanti un percorso artistico valido, l’etichetta del talent con il tempo finisce per scomparire.

C’è qualcosa che oggi rimpiangi?

No, non ho rimpianti. Sicuramente, tornando indietro, eviterei alcuni errori commessi per mancanza di esperienza e consapevolezza. Però devo dire che, guardandoli oggi, anche quegli errori mi sono serviti per diventare una persona più lucida e consapevole di sé. Quindi non cancellerei nulla di quello che è successo.

Qual è la sfida artistica che ti piacerebbe affrontare in futuro?

Spero innanzitutto di far crescere la famiglia di persone che mi segue da tanto tempo. È un pubblico che ritrovo ovunque vada, persone che ascoltano le mie canzoni e sentono che sto parlando anche di loro. Vorrei che questa famiglia diventasse sempre più grande. L’augurio che faccio a me stesso è di poter fare questo lavoro per tutta la vita, perché non è affatto scontato. Spero di poter continuare sempre e, un giorno, ritrovarmi con i capelli bianchi e tantissime rughe, ma ancora cantautore. Per me è il lavoro più bello del mondo.