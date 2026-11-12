Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 14 al 20 novembre? Occhio a Curro, che sarà chiamato in causa da Angela per fermare le nozze con Lorenzo, e reclamerà il suo diritto a lasciare le vesti di valletto. Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trama puntate italiane al 20 novembre

Sebastian parla con Manuel e lo informa che non può dargli la licenza per il suo motore fino a quando non avrà ricevuto il consenso dall’esercito. Leocadia intanto, continua a ribadire di essere innocente e respinge ogni accusa.

Lorenzo è sempre più determinato a portare avanti il matrimonio, e pretende che Angela e sua madre fissino la data delle nozze. La ragazza si oppone, e parlando con Curro si lamenta accusandolo di non fare nulla per impedire questo matrimonio. Lui – conscio del fatto che come valletto può fare ben poco – sollecita Alonso affinchè intervenga per fermare le nozze, e gli riconosca il rango che gli appartiene di diritto.

Alonso interviene in favore di Curro, Angela sfida Lorenzo: news La Promessa

Le richieste di Curro sembrano riuscire a fare breccia nel cuore del padre, almeno in parte, visto che Alonso – parlando con Leocadia – la informa di voler sottrarre Curro alla servitù.

Mentre la donna lo rassicura, dicendogli che ne parlerà con Lisandro, Teresa viene incaricata da Lorenzo di informare Angela sull’appuntamento preso con il sarto che si occuperà di confezionare il suo abito da sposa. Lei rifiuta di sottostare a questa nuova richiesta del Capitano, e afferma di non essere disposta a incontrare nessun sarto.

MArtina si riavvicina a Jacobo nelle prossime puntate La Promessa

Le tensioni tra Maria e Carlo continuano, e finiscono per attirare l’attenzione di chi li circonda. Pia consiglia loro di confrontarsi serenamente.

Il clima sembra invece farsi più disteso tra Martina e Jacobo. Dopo una discussione con Adriano, la ragazza propone al fidanzato una serata romantica sotto le stelle. Lui confida la novità ad Adriano, aggiungendo che quel bacio – che lei si è scambiata con una persona a lui ancora sconosciuta – ha contribuito a rafforzare il loro legame.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Sebastian Rivero – il militare incaricato di esaminare il motore realizzato da Manuel – fa il suo ingresso nell’hangar e informa tutti che alloggerà nelle stanze riservate alla servitù.

Vera soffre per l’assenza di Lope e non riesce a superare il profondo rancore che nutre nei confronti di Teresa. Quest’ultima si confronta con Cristobal, che le confessa di non riuscire a smettere di pensare al bacio che si sono scambiati e al fatto che lei non abbia mostrato alcun segno di fastidio.

Al rifugio è Petra ad assumere il controllo delle operazioni e coordinare le attività. L’arrivo di Prudencio viene accolto con riluttanza da Simona e Candela, titubanti a causa del suo aspetto trasandato. Tono – dopo aver visitato il rifugio e averlo conosciuto – convince le due cuoche a offrire il loro aiuto. Prudencio propone di cucinare qualcosa e poi vendere il cibo in paese per raccogliere fondi, e Tono suggerisce di puntare sui churros, piccoli dolcetti tipici della zona molto amati.