Un Professore 3 si farà? I fan sperano in un proseguimento della fiction con Alessandro Gassmann che veste i panni del docente di filosofia Dante Balestra. Vediamo insieme cosa sappiamo sulla fiction.

Un Professore 3, l’annuncio di Gassmann

Su Rai 1, ‘Un Professore‘ è stata una delle serie più viste degli ultimi mesi. Gli ascolti hanno fatto registrare una media di quasi 4 milioni di persone per il 21,03% di share. I telespettatori, nel corso delle puntate, si sono appassionati alle vicende del prof di filosofia e dei suoi alunni. Nella seconda stagione infatti abbiamo imparato a conoscere chi compone la classe di Dante e sono riapparsi anche l’ex del docente e il papà di Manuel. Se gli ultimi due episodi, in onda giovedì 21 dicembre 2023 in prima serata su Rai1, lasceranno un finale aperto è perché è già in cantiere una terza stagione. A confermarlo è stato Alessandro Gassmann sul suo profilo X (ex twitter) che vanta quasi 400 mila follower. Ad un utente che il 12 dicembre si chiedeva cosa farà la sera senza la fiction, l’attore ha risposto con una sola parola che però ha fatto impazzire i fan:

“Torneremo“.

…torneremo.👍 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) December 12, 2023

Come è finita la seconda stagione

Ma dove eravamo rimasti? Gli ultimi due episodi della seconda stagione si sono intitolati “Sartre – La libertà di scelta” ed “Epicuro – Tra vita e morte“. Nel primo episodio abbiamo assistito ad alcune scelte difficili che possono portare angoscia. Nina ha deciso di non scappare più con sua figlia, Viola di lasciarsi andare con Rayan; Mimmo di diventare collaboratore di giustizia; Dante di sottoporti all’intervento.

Nel secondo episodio però è proprio il prof Balestra a sentirsi male mentre sta spiegando ai ragazzi cosa c’è oltre la morte. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, il prof riesce a sopravvivere. Sul finale di stagione vediamo due addii: Mimmo che lascia la città per entrare nel programma testimoni e Nicola che si trasferisce a Tokyo. Ma cosa accadrà ad Anita e Dante? La fiction, che va in onda da novembre 2021 su Rai1, è basata sulla serie catalana Merlì. Un Professore, diretta per la prima stagione da Alessandro D’Alatri e da Alessandro Casale per la seconda, è prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Banijay Studios Italia. Non c’è che attendere la terza stagione.