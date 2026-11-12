Fans di Un Posto al Sole pronti a vivere una nuova settimana carica di colpi di scena? Le trame settimanali Upas rivelano che Renato finirà per cedere all’offerta di Palladini, lasciando Michele e Silvia in un mare di guai. Spazio anche alle vicende che riguardano le Cirillo: consapevole di aver creato una frattura tra le sorelle, MAurizio decide di far loro una rivelazione. Un malore però, gli impedirà di portare a termine il suo progetto. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 16 al 20 novembre.

Anticipazioni puntate italiane Upas al 20 novembre: Michele e Silvia costretti a traslocare?

L’offerta di Alberto mette in difficoltà Renato e aumenta la frustrazione di Michele e Silvia. Renato si trova stretto tra due diversi fuochi, ed è costretto a prendere una decisione tutt’altro che facile. Nonostante i sensi di colpa, l’uomo decide di cedere all’offerta di Palladini, mentre Saviani e la compagna sono sempre più angosciati all’idea di dover abbandonare la loro amata casa.

La seranza di giungere a un accordo con il nuovo proprietario svanisce in fretta: Alberto si mostra intransigente, costringendo la coppia a cercare una nuova sistemazione in tempi record.

Festa d’addio a Palazzo Palladini: news Un posto al sole

Nuovi progetti e grandi cambiamenti coinvolgono gli abitanti della Terrazza, che si preparano ad affrontare una serie di lavori necessari per poter dividere lo storico appartamento di Palazzo Palladini.

Prima che inizino i lavori di ristrutturazione tuttavia, si ritrovano in quel luogo che racchiude ricordi di una gioventù spensierata per molti di loro, organizzando una sorta di festa d’addio.

Un posto al sole, trame dal 16 al 20 novembre

L’ostinazione di Troncone – che rifiuta di firmare i documenti per l’adottabilità del cane – finisce per esasperare Guido, e rende necessario trovare una soluzione alternativa. Del Bue è ormai esasperato dalla presenza del pelosetto, e decide di dare un ultimatum a Mariella. Quando arriva il momento di salutare il cane, la donna e Lollo non riescono a trattenere le lacrime, mentre dall’intero condominio arrivano dire critiche.

Upas, cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Mentre Micaela sembra sprofondare in una tristezza infinita, Maurizio si rende conto di aver provocato una frattura insanabile tra Manuela e Monica e prende una decisione difficile. L’uomo è deciso a raccontare alle ragazze tutta la verità sulla notte in cui sono state concepite, ma un improvviso malore costringe l’uomo al ricovero. Le sue condizioni di salute appaiono subito gravi, e ben presto Manuela e Serena devono trovare il coraggio di comunicare a Micaela e Monica il tragico epilogo.

Greta in carcere ha tutto il tempo per ripensare ai fatti accaduti, e proprio in uno di quei viaggi nella memoria torna con la mente al giorno in cui scoprì il cadavere di Stefano Mori. Un dettaglio che al momento le era sfuggito potrebbe mettere in seria difficoltà Marina.