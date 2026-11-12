Ci sono dischi che appartengono a un’epoca e altri che riescono ad attraversarla, continuando a parlare a generazioni diverse. “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria” di Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes appartiene senza dubbio alla seconda categoria. A cinquant’anni dalla sua prima pubblicazione, il capolavoro del 1976 torna venerdì 13 novembre con una speciale edizione celebrativa, curata da Nar International e distribuita da Warner Music Italy, che permette di riscoprire non soltanto le canzoni che hanno fatto la storia dell’album, ma anche ciò che accadeva dietro le quinte della sua realizzazione.

Ornella Vanoni: “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria” torna con 10 registrazioni inedite

Il progetto nasce da un incontro artistico straordinario, reso possibile dall’intuizione del produttore Sergio Bardotti, che riuscì a mettere in dialogo la sensibilità interpretativa di Ornella con la poesia di Vinícius de Moraes e la chitarra inconfondibile di Toquinho. Il risultato fu un disco capace di avvicinare la musica brasiliana al grande pubblico italiano, creando un ponte tra due culture musicali attraverso la bossa nova, il samba e la tradizione della canzone italiana.

La nuova edizione non si limita a celebrare quell’anniversario. Il disco originale è stato rimasterizzato a partire dai nastri analogici, mentre il secondo disco porta alla luce dieci registrazioni inedite, tra brani mai pubblicati, versioni alternative e conversazioni catturate durante le sessioni in studio a Roma.

Ed è proprio questo materiale a rappresentare uno degli aspetti più preziosi dell’operazione: ascoltare Ornella, Vinícius e Toquinho mentre lavorano insieme, si scambiano battute, provano, scherzano e condividono idee. Non soltanto grandi interpreti, ma tre personalità che si incontrano in un clima di naturalezza e libertà creativa.

Mario Limongelli, managing director di Nar International

Durante la conferenza stampa di presentazione, Mario Limongelli, managing director di Nar International, ha raccontato l’emozione della scoperta di questo patrimonio sonoro: «Abbiamo abbracciato questo progetto dopo aver scoperto, nel tesoro di Ornella Vanoni, dieci inediti registrati nel 1975 e tenuti da parte perché non servivano per la pubblicazione dell’album». E ha aggiunto: «Abbiamo fatto un grande lavoro di remasterizzazione e siamo veramente felici di aver fatto una grande cosa che merita Ornella».

Parole che restituiscono il senso di un lavoro di recupero affrontato con attenzione e rispetto, con l’obiettivo di riportare alla luce materiali che per cinquant’anni sono rimasti custoditi nei nastri originali.

Mario Lavezzi

Alla conferenza è intervenuto anche il compositore Mario Lavezzi, legato a Ornella Vanoni da una profonda amicizia, che ha ricordato soprattutto la lungimiranza di Sergio Bardotti. «Invidio Sergio Bardotti che ha prodotto questo album del 1975, però ha avuto un’idea folgorante perché allora la musica brasiliana non era così conosciuta in Italia», ha raccontato. Una scelta che, secondo Lavezzi, si è rivelata geniale. E proprio sugli inediti ha posto l’accento: «La cosa più importante oggi sono gli inediti perché ti fanno capire come si produce, svelano il percorso».

Tra le dieci registrazioni recuperate spicca “L’apprendista poeta (O poeta aprendiz)”, interpretata da Ornella e Vinícius in un duetto che alterna italiano e portoghese, accompagnato dalla chitarra di Toquinho. La registrazione conserva anche uno scambio di battute tra gli artisti, nel quale emerge il lato più spontaneo e giocoso della cantante.

C’è poi “A felicidade”, celebre composizione di Antônio Carlos Jobim su testo di Vinícius de Moraes, nata per la colonna sonora del film “Orfeu Negro” del 1959. Il suo verso più emblematico, “Tristeza não tem fim. Felicidade sim”, racchiude una riflessione poetica sulla felicità come esperienza preziosa e fugace. Un brano che oggi assume anche una particolare intensità emotiva, nel dialogo ideale con la memoria di Ornella.

Di grande fascino anche “Marina”, di Dorival Caymmi, che si apre con il respiro di Ornella sul microfono prima di lasciare spazio al duetto con Vinícius. Tra i ritrovamenti più curiosi c’è invece “Se ela quisesse – La voglia, la pazzia”, proposta interamente in portoghese, mentre “Tatamirô” porta nell’album un momento strumentale festoso e trascinante.

Un altro passaggio significativo è rappresentato da “Nun è peccato”, classico della tradizione napoletana che nelle sessioni originali era stato preso in considerazione prima di lasciare spazio ad “Anema e core”. Il materiale recuperato conserva anche un’introduzione in cui Gianfranco Lombardi e i tre artisti discutono del rapporto tra la musica napoletana e quella brasiliana. Un dialogo che racconta, meglio di tante ricostruzioni, quanto le due tradizioni fossero vicine.

La chiusura è affidata a “O canto de Oxum”, brano legato alla tradizione religiosa afro-brasiliana del Candomblé, che introduce una dimensione spirituale e comunitaria. Un finale che restituisce tutta la ricchezza culturale del progetto.

Ma c’è anche un aspetto profondamente personale che accompagna questa riedizione. Nel testo che Ornella scrisse nel 1976 per accompagnare l’album, la cantante raccontava quanto fosse difficile trovare le parole per descrivere quell’esperienza: «Questo disco è un momento talmente magico per me». E ancora, ricordava la paura di iniziare qualcosa di così bello sapendo che, inevitabilmente, sarebbe finito. Una testimonianza che oggi, a distanza di mezzo secolo e dopo la scomparsa dell’artista, acquista un significato ancora più intenso.

Anche la veste grafica della nuova edizione contribuisce a raccontare questo universo. Ciao Discoteca Italiana ha curato il progetto visivo scegliendo il coriandolo come elemento simbolico, ispirandosi all’immaginario di “A felicidade” e alla malinconia delle feste che finiscono. Le edizioni fisiche, in doppio CD e doppio LP a tiratura limitata, mantengono l’iconica copertina originale e includono un book fotografico con immagini inedite, testi, note di copertina a cura di Giulia Cavaliere, uno sticker celebrativo e un poster da collezione.

Le celebrazioni

Le celebrazioni proseguiranno lunedì 16 novembre alla Fabbrica del Vapore di Milano, nell’ambito della Milano Music Week, con “ORNELLA NÃO TEM FIM. I cinquant’anni di La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria”. Una serata speciale che vuole rendere omaggio all’artista attraverso la musica e lo sguardo delle nuove generazioni.

A condurre l’incontro sarà Nicola Savino, mentre sul palco si alterneranno Gaia, Joan Thiele, Paola Folli e i Selton, protagonisti di riletture acustiche di alcune delle canzoni più significative del disco. Interverrà anche Giulia Cavaliere, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia e del valore culturale dell’opera. La serata si concluderà con un dj set di Ciao Discoteca Italiana dedicato all’incontro tra sonorità italiane e brasiliane.

Il titolo dell’evento, “Ornella não tem fim”, prende ispirazione proprio da “A felicidade” e dal suo celebre verso sulla felicità che passa e sulla tristezza che resta. Una frase trasformata in una dichiarazione d’amore per un’artista che continua a vivere attraverso la propria musica.

A cinquant’anni di distanza, “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria” non è soltanto un album da riscoprire, ma la testimonianza di un incontro umano e artistico che ha saputo superare confini geografici, linguistici e generazionali. E se i dieci inediti ci permettono oggi di tornare idealmente in quello studio di registrazione, la voce di Ornella ci ricorda che certe magie non appartengono soltanto al passato: continuano a vivere ogni volta che qualcuno preme play.