Fans di Forbidden fruit pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Il serial drammatico turco prosegue il suo cammino su Canale 5, continuando a regalarci puntate capaci di tenerci con il fiato sospeso. La serie va in onda dal lunedì al sabato in daytime. Curiosi di scoprire cosa ci attende nella settimana dal 14 al 20 novembre? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Forbidden fruit puntate italiane, trame al 20 novembre

Hasan Ali cerca un modo per rimediare ai danni causati negli affari del figlio Çagatay, mentre Ender continua a fingere di essere la sua compagna.

A una cena in famiglia, Feride racconta a tutti della collana scomparsa, mettendo Asuman e Yildiz alle strette. Madre e figlia sono determinate a recuperare il gioiello e si rivolgono al gioielliere Ziya, ma le aspetta una brutta sorpresa: per riaverlo dovranno sborsare l’intero valore.

Costrette a trovare il denaro senza che Feride scopra la verità, escogitano un piano per guadagnare la somma necessaria. Pur di riuscire a racimolare i soldi, le due donne chiedono prestiti, danno oggetti in pegno e organizzano un’asta.

Zehra – dopo essersi mostrata inizialmente riluttante – decide di aiutarle.

Çagatay furioso nelle prossime puntate Forbidden fruit

Çagatay scopre che suo padre Hasan Ali – con la complicità di Sedai – ha cercato di manipolare i suoi affari, organizzando un falso incontro con presunti investitori coreani, che si sono rivelati essere kazaki.

Il giovane si infuria e affronta entrambi, minacciando il padre di escluderlo dalla sua vita.

News Forbidden fruit: Çagatay perdona il padre

Ender prova a ricucire il rapporto tra Hasan Ali e il figlio Çagatay, convincendo il giovane Kuyucu che il tentativo di manipolazione non fosse stato programmato dal padre.

L’intervento di Ender da i risultati sperati, e grazie a lei Hasan Alì riesce a ottenere il perdono del figlio. In cambio l’uomo promette di non interferire mai più nelle sue scelte.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Hasan Ali ed Ender sono intenti a festeggiare la loro alleanza, ignari del fatto che Sahika stia preparando la sua vendetta, che secondo i piani della dark lady potrà venir fuori in occasione del divorzio. Determinata a far pagare all’imprenditore il suo inganno, la donna decide di rivolgersi al fratello. Il ritorno di Kaya a Istanbul finisce per sconvolgere Ender, e sebbene la donna provi a nascondere i suoi sentimenti, appare evidente il suo turbamento nel rivedere l’ex marito.

Yildiz e Asuman sono nel panico: le due non sono riuscite a racimolare la somma necessaria per recuperare la collana, e di comune accordo decidono di accusare Diana del furto del gioiello. Feride però, le anticipa smascherandole davanti a Çagatay. Kuyucu jr. rimane deluso dal comportamento di Yildiz e dalla sua abilità nel mentire.