L’amicizia femminile, il sopraggiungere della mezz’età e il desiderio di rimettersi in gioco proprio quando la vita sembra essere ormai a corto di sorprese. Sono questi gli ingredienti alla base di La mia migliore amica, commedia brasiliana diretta da Susana Garcia, che prende spunto dalle esperienze reali delle due attrici protagoniste, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, le quali hanno riversato molto di autobiografico nel racconto, a cominciare dal loro profondo legame.

Un elemento tutt’altro che secondario, visto che il progetto si è sviluppato proprio sulle esperienze di viaggio condivise dalle due interpreti sui social network, con video e altro materiale che avevano spopolato sul web. La decisione di trasformare una vacanza esagerata in un lungometraggio è però andata incontro a diversi limiti, con le quasi due ore di visione che si rivelano più prevedibili del previsto nonostante la genuinità del materiale di partenza.

La mia migliore amica: il troppo stroppia – recensione

Júlia e Clara sono amiche inseparabili da tempo immemore e ora, entrambe giunte alla soglia del mezzo secolo, si trovano alle prese con una fase particolarmente critica delle loro esistenze. La prima è una giornalista divorziata che non sembra più credere nelle possibilità di un nuovo amore, la seconda è un’agente immobiliare alle prese con un matrimonio agli sgoccioli. Le protagoniste sono ulteriormente accomunate dalla partenza delle rispettive figlie adolescenti, anch’esse grandi amiche tra loro, che lasceranno il Brasile per partecipare a un programma di scambio scolastico a Lisbona.

Convintesi di poter sfruttare la situazione, le madri optano per concedersi qualche giorno di relax e partono insieme per il Portogallo, nella speranza di rivivere emozioni che credevano perdute. Tra gite e visite alle bellezze locali, avranno modo di riscoprire la propria sessualità, tra flirt e potenziali innamoramenti, ritrovandosi a prendere decisioni chiave per il loro futuro.

Insieme per sempre

Ci troviamo davanti a una storia di emancipazione, riscoperta personale e solidarietà tra donne cinquantenni, che hanno momentaneamente smarrito la propria bussola e sono ora alla ricerca di una direzione che le spinga a ritrovare se stesse. Il problema del film è che sembra non conoscere il senso della misura: basti pensare che la parola “amica” viene pronunciata nei dialoghi in una ventina di occasioni, con Júlia e Clara che ribadiscono più volte l’unicità del loro legame.

Tra la freschezza di un contenuto social da consumare nell’arco di pochi istanti e la messa in scena di un lungometraggio vero e proprio esiste una differenza sostanziale, che la regista Susana Garcia e il numeroso gruppo di sceneggiatrici coinvolte non sono riuscite a cogliere in quest’adattamento. La vicenda procede infatti attraverso una successione di situazioni comiche e sentimentali alquanto scontate, con la classica girandola di battibecchi, disquisizioni esistenziali e piccoli incidenti di percorso, prima del quanto mai telefonato lieto fine.

Peccato che dietro la patina di una commedia leggera sulle possibilità di reinventarsi si nasconda un’operazione estremamente compiaciuta, che si basa su una premessa davvero esile e dall’opprimente effetto cartolina, con il fascino del contesto portoghese prima e spagnolo poi a conferire una cornice esotica e vacanziera. Ma tra balli e canzoni, il percorso emotivo delle due sodali diventa una sorta di involontaria caricatura, incapace di rendere le sfumature che, pur in una confezione dall’approccio leggero, erano potenzialmente presenti nella base del racconto.

Conclusioni finali

Una commedia al femminile che non riesce a dare consistenza ai propri spunti di partenza né a trasformare l’esperienza autobiografica delle attrici protagoniste in un racconto realmente coinvolgente. Ispirato ai video condivisi sui social da Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, che interpretano qui per l’appunto una versione fittizia di loro stesse, La mia migliore amica si limita a uno stanco compitino, non aiutato dalla durata esagerata, che sfiora le due ore.

Intrallazzi romantici, gite fuori porta, il fascino di Spagna e Portogallo in bella mostra: un racconto che vorrebbe riflettere, almeno sulla carta, sulla condizione delle donne al compimento dei cinquant’anni, ma finisce vittima di una sceneggiatura ripetitiva, nella quale non accade pressoché nulla di effettivamente significativo e le varie situazioni e i passaggi chiave risultano quanto mai intuibili.