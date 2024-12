Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 16 al 20 dicembre? I fans della soap partenopea sanno bene che ogni appuntamento su Rai Tre propone vicende cariche di tensione, e anche nella prossima settimana non resteranno delusi. Le vicende settimanali saranno incentrate su quanto accade in ospedale, dove Rossella – malgrado l’atteggiamento scostante del primario – cerca di fare il suo lavoro al meglio. Fusco sembra aver messo gli occhi su un’altra “vittima” e la cosa non sfugge alla dottoressa Graziani.

Un Posto al Sole, spoiler UPAS fino al 20 dicembre

La professionalità di Rossella ha la meglio su quanto sta accadendo, e la giovane Graziani – nonostante Fusco le riservi un atteggiamento arrogante e oppositivo – cerca di fare del suo meglio con i propri pazienti. Nel frattempo Fusco sembra puntare una nuova “vittima” e Ross non tarda ad accorgersi quanto sta accadendo. La giovane dottoressa però è costretta a subire le ingerenze del primario, senza trovare un modo efficace per contrastarlo.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame settimanali

Michele continua a fare il suo lavoro con passione e professionalità, tanto da guadagnarsi la stima di Alice, ma Ferri medita vendetta e cerca un modo per dare una lezione al giornalista, che non ha voluto sospendere la sua inchiesta sui Gagliotti. Roberto fa di tutto per rendere la vita lavorativa di Michele un inferno. La situazione diventa sempre più insostenibile, tanto che il giornalista prende una decisione drastica sul suo futuro in radio.

Upas, cos’altro accade nella soap di Rai 3?

Nunzio ha in mente un piano per liberarsi del coinquilino invadente. Rosa riesce a vincere le sue paure e decide di frequentare la scuola serale. Il legame tra la donna e Don Antoine si fa sempre più stretto. Costabile cede al ricatto di Gennaro ed estingue i suoi debiti.

Arriva il giorno della recita di Natale di Jimmy. Tra Niko e Manuela cresce la complicità, ma Valeria non è intenzionata a farsi da parte. La rivalità tra le due donne potrebbe degenerare proprio durante la recita di Jimmy.

Guido non vuole deludere né Claudia né Lollo, e cerca un modo per passare il giorno di Capodanno con entrambi. Alla fine ha un’idea, ma per sapere se potrà realizzarla deve prima parlarne con Mariella.