Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 14 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

É tempo di pensare ad una nuova iniziativa da avviare, magari un progetto che vi stimola e che adesso avreste tempo e modo di curare. Le stelle che avete in questo periodo, in generale, sono favorevoli a chi vuole mettersi in gioco, provare strade diverse e cambiare qualcosa di una vita che evidentemente non vi soddisfa abbastanza. La Luna a favore amplifica la vostra forza d’animo e vi dà la spinta che vi serve! Ok sia il lavoro che l’amore anche se non vi farebbe male un po’ più di pragmatismo, evitando procrastinazioni e i classici ” braccio di ferro”!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Siete molto attivi, spinti dal Sole favorevole, e volete riscattarvi il prima possibile dopo che nei primi mesi dell’anno siete stati costretti ad una strana stagnazione! I pianeti ora sono allineati per permettervi di realizzare ciò che avete lasciato in sospeso, o anche per accettare un incarico o una sfida intrigante. Qualche programma potrebbe chiudersi ma non considerate tali “incidenti” come un ostacolo o una barriera insormontabile, piuttosto vedetela come un’opportunità di crescita, una trasformazione in positivo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avvertite l’influenza della Luna contraria che potrebbe portare difficoltà evidenti, tuttavia non avete proprio intenzione di rallentare o fermarvi a riflettere… cercate di non trasformare la determinazione in eccessiva testardaggine perché sarebbe del tutto controproducente e, in effetti, in questo momento è meglio non agire impulsivamente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In arrivo novità significative, specialmente dal 9 giugno, e si apriranno opportunità per tagliare i rami secchi della vostra vita, oltre che per chiudere situazioni in sospeso o magari firmare anche un accordo interessante e favorevole. É un momento propizio per trovare nuove fonti di energia e capire come dire “no” a ciò che non volete più fare. Inevitabilmente maggio sarà un mese di battaglie professionali sotto tanti punti di vista.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo periodo, con Marte favorevole e la Luna eccezionale che tocca il settore della creatività, siete davvero impetuosi! Proponetevi in una veste nuova sia in amore che sul lavoro, visto che avete tante cose da fare e ottime possibilità! A volte “commettete l’errore” di innamorarvi di persone troppo sfuggevoli quindi sicuramente va fatta una selezione in modo da evitare di perdere qualche occasione. Chi è in coppia farebbe bene a capire se al suo fianco c’è la persona giusta!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giornata un po’ confusa anche se i problemi delle scorse settimane sono abbondantemente alle spalle! Alcuni hanno nuovi progetti in ballo, altri stanno vivendo un profonda trasformazione lavorativa, dal 10 maggio tutto è cambiato e non tutti si sono adattati immediatamente: in ogni caso non preoccupatevi, ognuno ha i suoi tempi e tutti voi, prima o poi, riuscirete a prendere il controllo della situazione!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Giornata in posizione privilegiata per quanto riguarda il lavoro (e non solo questa…) ma vanno fatte scelte definitive entro giugno: c’è chi sta riflettendo se firmare o meno un accordo, perché non è contento dei soldi che andrebbe a percepire, chi invece pretende la Luna e non si accontenta mai. C’è anche chi si è innamorato di una persona che però non è completamente libera e disponibile.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

State avendo grandi intuizioni, soprattutto la notte, e una di queste può essere quella giusta! Tutta l’energia che avete a disposizione si farà sentire ma non sperperatela tutta subito! Più ci si avvicina al mese di giugno e più godrete dell’influenza favorevole di Giove, vi aspetta quindi una gran bella estate ma solo se resterete comunque cauti e con i piedi per terra! L’amore vi chiama nel weekend, rispondete presente!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In queste 24 ore vi sentirete spinti verso nuove esperienze, con il desiderio di rompere la routine: non abbiate paura di cambiare strada o di fallire, anche se è comunque comprensibile e normale avere tale timore, perché in questo mese e anche in quello di giugno il coraggio sarà premiato! In amore tutto filerà liscio, sia per le coppie stabili che per i single a caccia dell’anima gemella o di emozioni, evitate solo di voler controllare ogni cosa.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Giornata produttiva e sicuramente positiva per i nati sotto questo segno: il vostro senso pratico vi aiuterà a concretizzare un progetto importante, favorito quindi chi di recente ha avuto una bella idea e la vuole mettere in pratica o anche chi, appunto, da tempo lavora ad un qualcosa di interessante e ha lavorato sodo per arrivare al risultato! In amore mantenete la calma anche se qualcosa non va come previsto!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Vi troverete a riflettere su ciò che conta davvero per voi, d’altronde siete stufi di pensare solo al “dovere” o, ancor più delicato, a dover fare qualcosa che non sopportate proprio più! In ogni caso fate ordine nei pensieri e nelle emozioni prima di decidere, in modo da evitare decisioni affrettate e pericolosi passi falsi! Con il partner invece cercate un dialogo profondo, anche se vi sembra scomodo o se in questo momento non avete le energie per affrontare certi discorsi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questa giornata sarete particolarmente sensibili e questo vi renderà attenti ai bisogni degli altri: approfittatene per dare una mano alle persone care che hanno bisogno di voi, evitate però di farvi travolgere dai problemi altrui e soprattutto da persone a cui offrite un dito e si prendono tutto il braccio. In amore dite chiaramente cosa provate, senza timori né remore!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.