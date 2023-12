Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 15 dicembre 2023 ci svelano che assisteremo alla crescente preoccupazione di Marina e Roberto, che dopo aver “tremato” davanti all’intesa tra Ida e Diego, si troveranno a temere le conseguenze legate al risveglio di Lara dal coma. Cosa potrebbe accadere se la donna dovesse raccontare la verità sull’aggressione subita in carcere? Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 9 al 15 dicembre 2023

La notizia che Lara si è risvegliata dal coma crea grande preoccupazione in Marina e Roberto. Ferri e la moglie si chiedono cosa accadrebbe se la donne dovesse rivelare la verità su l’aggressione subita in carcere per mano di Gabriella su commissione di Marina.

Fortunatamente però la Martinelli – dal suo letto d’ospedale – sembra non ricordare nulla. Lara si dice profondamente addolorata per tutto il male provocato, e i coniugi Ferri possono tirare un sospiro di sollievo. La loro serenità però non dura molto, perché si riaffaccia il “rischio Ida” che – dopo aver visto consolidarsi sempre più la sua relazione con Diego – sembra pronta a lottare per dimostrare di essere la madre biologica del piccolo Tommy. Roberto e Marina cercano di allontanarla dal giovane Giordano, mostrandosi disposti a pagarle un viaggio in Polonia per consentirle di riabbracciare i suoi cari.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: nuove tensioni tra Silvia e Michele

Michele comunica a Silvia di non essere in condizione di partecipare alle spese per il matrimonio di Rossella. Mentre la giovane – in vista delle sue nozze – decide di apportare dei tagli per contenere le spese – aumenta la tensione tra i suoi genitori.

Silvia e Michele non condividono alcune scelte della figlia, come quella di donare una parte della sua disponibilità economica per il ripristino delle ambulanze. Anche tra la giovane Graziani e il futuro consorte ci saranno degli screzi. Riccardo non riesce infatti ad accettare la determinazione della giovane a prestare servizio sulle ambulanze.

Rossella trova però l’appoggio di Nunzio, che in seguito scopre che Michele non può contribuire alle spese per il matrimonio della figlia perché sta attraversando grosse difficoltà economiche.

Giancarlo critica Michele nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Silvia – delusa dal comportamento di Michele – si sfoga con Giancarlo. La madre di Rossella confida al suo nuovo compagno che l’ex marito non è intenzionato a contribuire alle spese per il matrimonio della figlia, e Giancarlo non perde occasione per criticare Saviani, pur non conoscendo le ragioni che lo hanno costretto a fare questa scelta.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Ornella è sempre più decisa a lasciare la sua vita in corsia e – sebbene riceva i complimenti di Luca e dei colleghi per aver salvato la vita a don Raimondo – la donna inizia le pratiche per il suo pensionamento. Neppure il parere contrario di Viola e Raffaele sembra riuscire a far cambiare idea alla dottoressa Bruni.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.