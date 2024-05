Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 1° al 7 giugno 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Lara, che si presenterà a Palazzo Palladini e affronterà Marina. Nuovi grattacapi per i coniugi Ferri? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 1° al 7 giugno 2024

Lara si presenta da Marina Giordano a Palazzo Palladini per provare a convincerla di essere cambiata. Il suo ritorno non passa inosservato e scatena una crisi in casa Ferri.

L’incontro lascia Marina senza parole. La donna credeva e sperava di essersi sbarazzata per sempre della Martinelli. Lara però, prova a convincerla di essere cambiata e le racconta del suo nuovo impegno come aiutante all’interno di una mensa dei poveri. Il suo racconto non convince Marina, sia lei che il suo compagno non credono a questa “redenzione” e si mostrano furiosi per il suo ritorno.

Entrambi temono che Lara possa dare una mano a Ida e Diego per riuscire ad avere la meglio in merito alla causa che intendono affrontare per il piccolo Tommaso.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Rossella teme di perdere Nunzio

Rossella deve affrontare l’ennesimo momento di crisi. I suoi sentimenti la perseguitano, e stavolta arriva a temere di poter perdere per sempre anche Nunzio.

Se da un lato non può fare a meno di provare una fitta di gelosia per il ritorno di Virginia nella vira del suo ex Riccardo, dall’altro la vicinanza tra Nunzio e Diana la porta a temere di perdere per sempre il Cammarota. Qusta situazione la spinge a confrontarsi con sua madre Silvia, alla quale chiede consiglio su come riuscire a far chiarezza nel suo cuore.

Upas, cos’altro accade?

Virginia sembra pronta a fare di tutto per riconquistare un posto importante nel cuore di Crovi, mentre Nunzio si mostra particolarmente attento e premuroso nei confronti di Diana.

La vicinanza delle due donne al fianco dei rispettivi ex fa temere a Rossella di perderli entrambi. Sarà davvero questo il finale amaro che è scritto nel copione per la dottoressa Graziani?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.