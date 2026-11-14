Fans di Un Posto al Sole pronti a ritrovare il vero volto di Alberto Palladini? Dopo un breve periodo in cui l’uomo aveva mostrato un’indole dolce, legata al suo innamoramento per Anna, in lui riaffiorerà il desiderio di fare affari, talvolta anche a spese di chi gli è vicino. A farne le spese stavolta saranno Michele e Silvia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Palladini acquista l’appartamento dei Saviani, trame Un posto al sole

Il ritorno a Palazzo Palladini e l’inevitabile senso di nostalgia che quei luoghi riaccendono in Alberto, lo spingono a fare un’offerta per acquistare l’appartamento che Renato ha appena messo in vendita, quello in cui da anni vivono i coniugi Saviani. L’offerta di Palladini arriva come un fulmine a ciel sereno per Michele e Silvia, che per un breve periodo avevano pensato di riuscire ad acquistare l’immobile nel quale conservano tanti ricordi.

Realizzato che le loro finanze non possono assolutamente competere con le ingenti somme di denaro a disposizione di Alberto, i due inizieranno a sperare di poter continuare a vivere nella loro casa in qualità di affittuari.

Alberto pronto a infierire un duro colpo, le anticipazioni Upas fanno tremare i Saviani

Le news che arrivano dagli spoiler fanno temere tempi tutt’altro che rosei per i Saviani. Se Michele e Silvia avevano sperato di poter vivere nell’appartamento come affittuari, la notizia di un altro duro colpo che Palladini è pronto a infliggere loro sembra cancellarla.

Non solo dovranno lasciare libero l’immobile, ma dovranno farlo anche nel minor tempo possibile. E qui inizieranno nuovi problemi per loro, costretti a scoprire che la ricerca di una casa adatta a loro richiede del tempo. Alberto glielo concederà? Le ultime indiscrezioni ci mostrano un Palladini “vecchio stile“, un po’ cattivello, lasciando ben poco spazio alle speranze che possa addolcirsi e concedere alla coppia il tempo necessario. Gli affari sembrano essere tornati per lui una priorità, capace di cancellare amicizie e relazioni personali, al punto da spingerlo a rifiutare pure alla madre di Anna il suo aiuto e lasciare la ragazza che in un tempo (neppure troppo lontano) ha amato nei guai. Ma questa è un’altra storia, e presto ve ne parleremo.