Si avvicina il gran finale di My sweet lie (titolo originale “Benim Tatlı Yalanım“), il serial drammatico turco che ci tiene compagnia dal 3 agosto. Dopo il debutto su Canale 5, la soap ha traslocato sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, continuando a regalarci un episodio al giorno. Ora che si avvicina il momento in cui si congederà dal suo pubblico però, sono in molti a chiedersi come finisce My sweet lie.

My sweet lie, finale felice per una dolce bugia

Tutto è iniziato con una menzogna, una bugia bianca che il protagonista maschile Nejat si è visto costretto a dire alla figlia Kayra. L’uomo – un designer affermato – non poteva certo dire alla bambina che la madre di lei se n’era andata, abbandonandoli. Per evitarle un dolore troppo grande per la sua giovane età, l’uomo le ha raccontato che si era trasferita in Africa, impegnata in una missione umanitaria. PEr rendere più credibile la sua storia poi, ha continuato a scriverle lettere e inviarle cartoline “firmate” dalla madre.

Il castello di sabbia costruito da Nejat rischia però di crollare quando la bambina – in vista del suo sesto compleanno – si convince che la madre stia per tornare. Quando il designer incontra casualmente Suna rimane colpito dalla sua spontaneità. A seguito di un equivoco, Kayra crede che la ragazza sia sua madre, tornata per festeggiare il suo compleanno. I due non se la sentono di deluderla e assecondano l’equivoco. Si crea così una situazione in cui finzione e realtà si intrecciano, creando una vicenda sempre più complessa.

Tutto si complica quando la vera madre della bambina torna, e Kayra scopre che suo padre e Suna l’hanno ingannata per tutto il tempo. Arriva il momento di “chiudere il cerchio”!

My sweet lie, il finale e la spiegazione dell’ultima puntata

My sweet lie – che tradotto significa “La mia dolce bugia” – si avvicina verso il gran finale e la curiosità dei fans è tantissima: come finisce la storia?

Coloro che sognavano il lieto fine per la dizi turca Mediaset possono stare tranquilli: nell’ultimo episodio, la storia d’amore tra Nejat e Suna si consolida definitivamente, trasformando quella che era nata come una finzione a fin di bene in una vera famiglia felice. La definitiva uscita di scena di Aylin, e le parole di Kayra che faranno capire che ormai la bambina considera Suna sua madre, apriranno la porta alla realizzazione di una famiglia felice.

Non solo assisteremo alla risoluzione dei vecchi conflitti emotivi, ma nelle ultime battute della soap scopriremo anche che il legame creatosi tra Nejat e Suna è pronto a regalare alla coppia un dono speciale: la donna scopre infatti di aspettare un figlio.

Entrambi decideranno di nascondere ancora un po’ la notizia della gravidanza, per avere il tempo di preparare Kayra al suo nuovo ruolo di sorella maggiore, e questo genererà una serie di momenti divertenti. Tra le immancabili “voglie” e gli sbalzi d’umore tipici della gravidanza, Suna si ritroverà al centro di scenette spassose, che lasceranno un ricordo bellissimo nei fans della serie turca.