“Molti amano il silenzio, ma è nel rumore che si nasconde la vita”. Ed è proprio il cambiamento che avviene in sei coppie ad essere al centro de ‘Il rumore delle cose nuove‘ di Paolo Genovese. Il film, distribuito da 01 Distribution e nelle sale dal 12 novembre 2026, è tratto dall’omonimo libro e vede la presenza di un cast corale. Un cast che però non riesce a sopperire a certe scelte stilistiche che nel corso del film vengono fuori, lasciando lo spettatore in un mix di emozioni contrastanti.

La recensione del film ‘Il rumore delle cose nuove’

Chi si aspetta di vedere una commedia, rimarrà deluso. Se in ‘Follemente‘ Paolo Genovese aveva mostrato la pluralità dell’io, scegliendo di dar voce alle diverse personalità che vivono in ognuno di noi, in ‘Il rumore delle cose nuove’ opta per celare i personaggi dietro delle maschere.

La storia ruota intorno a sei coppie, apparentemente distanti tra loro, che condividono una parte della loro vita. Un giorno però qualcosa cambia, data l’impossibilità della stasi. Un po’ come sosteneva Eraclito (col suo panta rei) o ribatteva Tancredi nella famosa battuta de Il Gattopardo ‘Se vogliamo che tutto cambi, bisogna che tutto rimanga com’è‘, nulla resta fermo ma muta continuamente. Da questo cambiamento, alcune coppie ne usciranno più forti, altre troveranno il coraggio di ribellarsi.

RALPH E VIOLA – Ralph, interpretato da Lino Musella, è la voce narrante iniziale e anche colui che chiude la pellicola. Un personaggio che ascolta e che subisce le scelte degli altri. Di mestiere fa il rumorista e in una delle prime scene lo vediamo indossare un paio di tacchi a spillo rossi mentre è intento a trovare il suono ideale. L’uomo è sposato con Viola (Claudia Pandolfi), attrice che non è riuscita ad avere successo, ed è padre di Mirko. Il piccolo però è vittima di bullismo e per sfuggire ai due ragazzi che lo perseguitano entra nella prima auto aperta che trova.

ANDREA E ANDREINA – Ed è proprio Mirko l’anello di congiunzione tra Ralph e Viola e Andrea con Andreina. Alla guida di quell’auto c’è infatti Andrea (interpretato da Stefano Accorsi), fotografo di matrimoni, che lo stava osservando da lontano. Mirko lo convince ad accompagnarlo a casa e conosce Viola. Tra i due scatta la passione ma c’è un segreto che li accomuna. Un segreto che Viola ha tenuto custodito per anni e che nel finale viene svelato allo spettatore. Ma è uno svelamento amaro perché viene subito sostituito da un’altra omissione che questa volta coinvolge la coppia Andrea e Andreina.

Andrea infatti è sposato con Andreina (Vittoria Puccini) che lavora sulle ambulanze salvando ogni giorno vite umane. La donna tempo fa ha perso un bambino e da allora non ne vuole altri. Prende la pillola ma lo fa di nascosto a suo marito che invece vuole diventare padre al punto che ha donato il suo seme. Andreina ama Andrea, gli ha donato un rene, e solo quando scopre i messaggi con Viola decide di dire tutta la verità a suo marito. Non confessa di aver scoperto il tradimento ma solo che non voleva avere un figlio. Ma Andrea, nel frattempo, ha scoperto che un figlio già lo ha.

ALBA, UMBERTO ED ELIO. Ed è qui che entrano in gioco Alba e Umberto. Ralph va a scuola e parla con quella che crede essere la mamma dei ragazzini che bullizzano suo figlio. Fa così conoscenza di Alba (Emanuela Fanelli), una donna che fa tre lavori (donna delle pulizie, baby sitter, tata) ed è sposata con Umberto (Edoardo Pesce, a cui va una menzione a parte).

Nella vita di Alba ben presto entra Elio (Claudio Santamaria), il cui personaggio non viene sviluppato appieno. Di lui sappiamo ben poco, in un flashback viene mostrato come prima di finire su una sedia a rotelle aveva incontrato in accettazione dell’Ospedale proprio Alba. Elio è un uomo di cultura, ascolta la donna e copre il silenzio con la musica.

I due si aiutano a vicenda: Alba trova la forza di reagire e porre fine al suo matrimonio ed Elio inizia a vivere ed esce di casa, facendo gesti semplici come la spesa o l’albero di Natale.

Umberto getta la maschera ma il finale non fa rumore

Tra flashback e immagini sfocate, dove le inquadrature sono molto mosse come la vita dei protagonisti, si arriva dopo quasi due ore alla fine. Il personaggio a cui cade la maschera è quello di Umberto: di giorno indossa il costume di una mascotte per far sorridere i bambini oncologici dell’ospedale, di notte applica violenza fisica e verbale su sua moglie. È proprio lui a incastrare sua moglie, vendendo dati sensibili ed è lui a dire ad Andrea chi è suo figlio.

Umberto crede di essere buono, se lo ripete più volte, ma la sua gelosia lo porterà a fargli cadere la maschera. In una scena del film canta ‘Eri piccola così‘ e lo spettatore, sentendo quelle parole, immagina lo stesso finale del protagonista del brano di Fred Buscaglione. E invece, da solo, mostra il suo vero volto. E persino i bambini, tolto il costume, non ridono più ma lo guardano con paura.

Il suo gesto porterà le tre coppie nello stesso luogo ma con esiti diversi. Io stessa con il regista ho sbagliato il titolo del film dopo averlo visto in “Il rumore delle nuove cose” invece di ‘cose nuove‘. Ed è proprio questo a mio avviso un limite della pellicola: le “cose nuove” che accadono nella vita dei protagonisti sono solo accennate lasciando troppo spazio ai segreti del passato e a nuovi segreti. C’è chi preferisce l’equilibrio ma non sempre è sinonimo di felicità.

Un finale che così non fa ‘rumore’, nonostante la bella colonna sonora di Brunori Sas, e che lascia lo spettatore privo di emozioni ad osservare in silenzio lo schermo.