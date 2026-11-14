Da volto di Disney Channel a un progetto musicale rock, personale e senza filtri. Jacopo Sarno è cresciuto, artisticamente e umanamente, e oggi ha voglia di raccontarsi attraverso la musica, mettendo da parte i personaggi interpretati nel corso della sua carriera per dare spazio a esperienze, pensieri e riflessioni personali. Lo fa con Disastri in Cucina, il nuovo album che racchiude ironia, storie di vita quotidiana e anche una certa dose di critica sociale. Lo abbiamo incontrato per parlare di questo nuovo capitolo professionale, ma anche di televisione, libertà di espressione e attualità.

Intervista a Jacopo Sarno

Jacopo Sarno, da Disney Channel a un progetto rock: quanto è cambiato rispetto al passato?

«Sono cambiato molto, perché sono cresciuto e ho vissuto esperienze che mi hanno portato a raccontare quello che mi è successo attraverso le canzoni. Quello che è rimasto è l’approccio ironico, che oggi ha una punta di impertinenza e irriverenza. Mi piace far sorridere, accompagnare un momento spensierato, ma nelle mie canzoni c’è anche un secondo livello di profondità che bisogna andare a cercare».

Al centro del nuovo progetto c’è anche Pizza, un brano che, dietro un’apparente leggerezza, nasconde una riflessione sulla società contemporanea e sull’eccessiva necessità di mostrarsi.

«Sono nauseato da questa ossessione di doversi mostrare, di dover sempre parlare di sé. Penso che quando usciamo di casa e iniziamo a parlare con le persone al bar, al parco o in pizzeria, possiamo ascoltare storie vere. A volte siamo talmente attaccati ai social e a voler far vedere qualcosa di noi che ci dimentichiamo di parlare con chi abbiamo di fronte. Vedo coppie sedute a cena con il telefono in mano che non si parlano. Questa cosa per me è destabilizzante, perché amo molto ascoltare».

Il titolo dell’album, Disastri in Cucina, nasce quasi per caso, da una cartella del suo hard disk che conteneva le demo. Ma la cucina diventa anche una metafora delle relazioni umane e delle dinamiche sentimentali di oggi. Nel disco trova spazio anche Cotta a puntino, con il featuring di Ernst Knamm, che racconta con ironia le strategie utilizzate per conquistare qualcuno, tra like, visualizzazioni e messaggi a cui non si risponde.

Un altro tema centrale è quello della democrazia, affrontato proprio nel brano Pizza. Sarno non nasconde le proprie perplessità rispetto al momento storico e al modo in cui la società si confronta con la politica e l’informazione.

«Io faccio delle domande. La mia presa di posizione è un po’ gaberiana, perché sono cresciuto ascoltando Giorgio Gaber e la mia idea di democrazia si avvicina molto alla sua. Mi chiedo se i media siano condizionati, se le notizie che ci arrivano siano reali e se l’intelligenza artificiale venga utilizzata sempre in maniera corretta».

Jacopo Sarno sul caso Diaco

Nel corso della nostra chiacchierata abbiamo affrontato anche un tema di stretta attualità televisiva: il caso dell’intervista di Pierluigi Diaco all’ex sacerdote Alberto Ravagnani, durante la quale il conduttore gli ha rivolto una domanda sul suo orientamento sessuale. Qual è il pensiero di Jacopo Sarno?

«Premesso che l’argomento orientamento sessuale lo trovo veramente polveroso. Ancora ci stiamo chiedendo se a una persona piacciano gli uomini o le donne? A me sinceramente non interessa. Se fossi stato il conduttore non avrei mai fatto una domanda del genere, perché non la trovo interessante. Dall’altra parte, però, per me un giornalista è libero di fare qualsiasi domanda e l’ospite è libero di non rispondere».

Sarno ritiene che la questione sia soprattutto legata all’interesse giornalistico e alla ricerca dello scoop: «Non credo che quella risposta avrebbe aggiunto o tolto qualcosa al motivo dell’ospitata. Non lo vedo come un interesse candido e genuino, ma come una ricerca dello scoop».

La musica deve essere libera

Spazio anche alla libertà artistica e ai testi musicali, in particolare quelli di alcuni rapper finiti spesso al centro delle polemiche per contenuti misogini. Per Sarno la soluzione non è la censura, ma una maggiore educazione all’ascolto.

«Per me la musica deve essere assolutamente libera. Ogni forma di controllo è sbagliata. L’artista deve essere libero di esprimersi e di dire quello che pensa. Poi bisognerebbe educare le nuove generazioni a confrontare un certo tipo di musica con un’altra. Il problema è l’algoritmo, che ti fa arrivare determinati testi senza che tu conosca magari i Beatles, Giorgio Gaber o Guccini. Bisognerebbe ascoltare tutto».

Infine, una riflessione sul suono del nuovo disco, nel quale Sarno ha scelto di privilegiare le chitarre registrate e una voce senza autotune, lasciando spazio anche alle imperfezioni.

«Volevo essere vero in tutti gli aspetti, dalla storia raccontata nella canzone fino alla scelta degli strumenti e a come vengono eseguiti i brani. L’autotune è un vestito che io non mi metterei mai addosso. Ho preferito dare spazio alle imperfezioni e utilizzare anche take vocali imperfette, perché per me la musica deve partire dalla pancia e arrivare alla pancia. Tutto quello che si frappone tra me e le emozioni di chi mi ascolta è un filtro che non voglio più».

Con Disastri in Cucina, Jacopo Sarno sembra dunque aver trovato una nuova dimensione artistica: meno legata alle aspettative del pubblico e più vicina alla propria identità. Un disco che non cerca necessariamente di piacere a tutti, ma che punta a raccontare la realtà senza rinunciare all’ironia, alla libertà e, soprattutto, all’autenticità.