Giovanni Scribano è il vincitore della settima edizione di ‘The Voice Senior 2026’. La puntata finale del talent show, condotto da Antonella Clerici, è andata in onda venerdì 13 novembre 2026 e ha visto trionfare il concorrente del team Arisa. Vediamo insieme cosa è successo e le percentuali del televoto.

Chi ha vinto la finale di The voice Senior 2026

Si è conclusa un’altra edizione di ‘The Voice Senior‘ che ha visto cantanti over 60 mettersi in gioco e regalare emozioni al pubblico da casa e a quello in studio. Tra le novità di quest’anno c’è stata la presenza di Fiorella Mannoia come nuovo coach e della coppia Clementino e Rocco Hunt insieme. Ma a vincere è stato un cantante della squadra di Arisa.

Come si è svolta la finale? Nell’ultima puntata si sono esibiti i dodici cantanti rimasti in gara. Tra questi ne sono stati selezionati quattro: Anna Cuomo e Sabrina Brodosi, entrambe del team di Fiorella Mannoia; Cristina Orsi (team Nek) e Giovanni Scribano (del team Arisa).

A vincere è stato proprio quest’ultimo. Il televoto lo ha visto infatti trionfare con il 48.13% delle preferenze contro il 20.23% di Cristina Orsi, il 17.57% di Anna Cuomo e il 14,07% di Sabrina Brososi.

Il percorso di Giovanni è fatto di passione, applausi e magia della musica 🎵✨ Ringraziamo tutti i Senior in gara, i Coach, Antonella e voi per averci seguito fino a questo momento ❤️ 📺 Trovi tutte le esibizioni di #TheVoiceSenior sul nostro canale Youtube e su RaiPlay pic.twitter.com/SBu2P8PUog — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) November 13, 2026

Chi è il vincitore di The Voice Senior Giovanni Scribano: età, storia e cosa vince

Ma chi è il vincitore di The Voice Senior 2026? Giovanni Scribano ha 70 anni ed è originario di Treviso. Sin da piccolo si appassiona alla musica e a 12 anni riceve la prima chitarra da suo zio. Dopo aver superato una malattia (un tumore raro al seno), ha deciso di mettersi in gioco nel talent con esibizioni che hanno toccato tutti come durante le semifinali con “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni.

“Quello per me è stato il momento più forte di questa esperienza. La musica può salvare l’anima. The Voice è stato un cerchio che prima era un po’ aperto e ora l’ho chiuso, sempre col sorriso” – ha raccontato il cantante.

In finale poi ha cantato “Ricordati di me” di Antonello Venditti, e siamo sicuri che ci ricorderemo di lui. Grazie alla vittoria si aggiudica la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica Warner Music Italia.