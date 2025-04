Twisters, reboot del celebre cult del 1996 con Bill Harding e Helen Hunt, è disponibile su Sky Cinema e Now TV. Uscito nelle sale italiane lo scorso luglio, il film ha per protagonisti Kate (Daisy Edgar-Jones) e Tyler (Glen Powell), studiosi ed esperti di tornado. A seguito di un tragico incidente in Oklahoma, Kate rinuncia ai suoi studi su questo fenomeno e si trasferisce a New York. Cinque anni dopo, però, il passato torna a bussare alla sua porta e spingendola a tornare sul campo per approfondire nuovamente le sue ricerche. È qui che incontra Tyler, Youtuber spericolato e meteorologo, che insieme alla sua squadra insegue e documenta i tornado in modo decisamente poco ortodosso. In quest’articolo vi sveliamo di più su questo titolo.

Twisters, il reboot adrenalinico del disaster movie

Twisters riesce a distaccarsi dall’originale del 1996, confermandosi un reboot intrigante nonostante alcune pecche.

Diretto da Lee Isaac Chung (Minari), nel cast troviamo, accanto ai due protagonisti, anche Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney, Harry Hadden-Paton, Daryl McCormack, David Corenswet, Sasha Lane, Kiernan Shipka, Nik Dodani, Tunde Adebimpe, Katy O’Brian.

Questo film, rispetto a quello del 1996, introduce numerosi personaggi secondari che ampliano maggiormente l’universo narrativo. Tuttavia, nonostante ciò, la narrazione appare un po’ superficiale.

Un film intrigante che manca un po’ di mordente

Il film è un adrenalinico disaster movie intrigante, con scene che alternano dinamismo e velocità in modo coinvolgente. A dare grande spessore alla pellicola sono Glen Powell e Daisy Edgar Jones nel ruolo dei due protagonisti. La coppia dimostrano nuovamente il loro talento, dando vita a un duo in cui la chimica è evidente.

La prima metà del film, in particolare, risulta avvincente, con il ritorno di Kate in Oklahoma nel tentativo di prevedere nuovi tornadi e avvisare le popolazioni prima dei disastri e l’incontro con Tyler.

Tuttavia, nella parte centrale, il ritmo rallenta. La storia infatti appare un po’ monotona e sembra ripetersi, senza sfruttare a pieno il suo potenziale.

Anche la caratterizzazione dei personaggi resta piuttosto superficiale. Il film infatti accenna ad un passato dei personaggi senza però approfondirlo a pieno, perdendo così l’occasione di arricchire la trama e le dinamiche narrative.

Nonostante ciò, il film risolleva il tono maggiormente nella parte finale, ritrovando slancio e ritmo e regalando una conclusione soddisfacente.

Conclusioni

In definitiva, Twisters è un film che, pur con qualche limite, riesce comunque a intrattenere. Le sequenze d’azione sono ben costruite anche tecnicamente, senza l’utilizzo di una CGI eccessiva. Anche se sono presenti riferimenti al classico del 1996, questa nuova versione non si appoggia eccessivamente all’operazione nostalgia. Pur omaggiando l’originale infatti, propone una storia più moderna e coerente con i tempi odierni.

Il cast funziona bene, soprattutto grazie all’alchimia tra i due protagonisti, anche se una scrittura meno debole avrebbe giovato al risultato complessivo della pellicola.

Disponibile alla visione su Sky Cinema e Now Tv, Twisters è un film comunque intrigante e godibile, che tutti gli appassionati del genere potrebbero apprezzare.

Consigliato alla visione anche a chi cerca un titolo di intrattenimento non troppo impegnativo, con un po’ di adrenalina e azione in compagnia di Glen Powell e Daisy Edgar Jones.