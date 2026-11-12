Tutto per la mia famiglia, la dizi turca, il cui titolo originale è Kardeşlerim, è diventata un appuntamento fisso per tantissimi fans, che ogni giorno in daytime si collegano a Canale 5. Oltre agli episodi in onda tutti i pomeriggi alle 16:10 circa, il serial torna anche il giovedì sera in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà nei prossimi episodi, in onda dal 16 al 20 novembre? Scopriamolo insieme.

Tutto per la mia famiglia, trame settimanali dal 16 al 20 novembre

Per gli studenti dell’Istituto Ataman arriva una grossa opportunità: il presida infatti annuncia che due di loro potranno rappresentare la scuola alla gara di ballo delle superiori. A quel punto viene deciso di organizzare una gara interna per individuare i miglioti ballerini tra gli alunni, ai quali peraltro spetterà il compito di votare le coppie.

Susen – che nel frattempo ha potuto togliersi l’ingessatura – decide di prendere parte alla competizione facendo coppia con Omer, che vede in questa gara l’occasione perfetta per trascorrere più tempo con lei.

Tutto per la mia famiglia puntate italiane: Aybike determinato a vincere

Sebbene angosciato dal pensiero dei problemi giudiziari della madre, anche Aybike decide di prendere parte alla gara di ballo e di scendere in pista con Berk. Determinato a qualificars per la gara ufficiale, il ragazzo ingaggia un’amica come insegnante privata per prepararsi al meglio.

Anche Asiye, incoraggiata da Doruk a mettere da parte la timidezza, decide di partecipare insieme a lui. La competizione si fa ancora più accesa con l’arrivo di altre due coppie: Harika ed Emir, e Tolga e Ozge. Quest’ultima, però, non sembra interessata alla vittoria, quanto piuttosto a impedire che Asiye e Doruk possano trionfare.

Sengul pensa di evadere: spoiler Tutto per la mia famiglia al 20 novembre

Nebahat e Ayla si dedicano alla produzione delle creme per il loro nuovo marchio cosmetico, attirando le continue e insistenti telefonate di Akif. Sul fronte familiare, Gonul scopre che Orhan ha difficoltà a preparare pasti adeguati per i figli a causa delle sue scarse capacità in cucina. Decide così di presentarsi a casa sua con alcuni piatti già pronti, nel tentativo di dargli una mano.

Il giorno successivo, Ogulcan racconta alla madre, ancora in carcere, quanto accaduto. La notizia scatena la rabbia di Sengul, terrorizzata all’idea che Gonul possa approfittare della sua assenza per prendere il suo posto nella famiglia.

Determinata a tornare a casa, la donna inizia a meditare su una possibile fuga, chiedendo alla sua compagna di cella se vi siano modi per evadere. La conversazione tra le due detenute viene interrotta dall’arrivo di Kadriye. La colluttazione che segue costringe le guardie a intervenire, e costa a entrambe il trasferimento in isolamento.

Gozde entusiasta delle creme nelle prossime puntate della dizi turca

Gozde fa una prova con le creme cosmetiche prodotte da Nebahat e Ayla e rimane stupita dai risultati a tal punto, da proporre loro una collaborazione al 50%.

La proposta lascia Akif sbalordito.

A scuola intanto, Emir e Tolga prendono il motorino di Ogulcan, e lo usano per ricattarlo e convincerlo a sabotare Omer. Durante la gara di ballo Ogulcan versa della vernice addosso al cugino, provocando la sua rabbia e mettendo entrambi a rischio espulsione.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Il ricevimento per il matrimonio di Akif e Suzan, offre a Nebahat l’occasione per vendicarsi. Con la complicità di Pelin, una delle organizzatrici, proietta davanti a tutti gli invitati foto e video che la ritraggono con Akif. Suzan è sconvolta, e il matrimonio sembra annullato. Harika tuttavia, riesce a scoprire il piano di Nebahat e smascherarla. Nonostante la tensione, Suzan sdecide di sposare Akif. La cerimonia prosegue e Nebahat non può fare altro che seguire l’evento in videochiamata.

Ogulcan va al cantiere di Hasdal con l’intenzione di recuperare il motorino, ma cade in una fossa e rischia di rimanere sepolto sotto una colata di cemento. Preoccupati per lui, Aybike e Asiye chiedono a Omer di intervenire. Il ragazzo si mette sulle tracce del cugino e riesce a raggiungelo in cantiere giusto in tempo per salvarlo.

Il giorno successivo Burhan, il proprietario del motorino, accusa Ogulcan di furto. La polizia si presenta a casa sua per accompagnarlo in centrale. Gonul però interviene, e offre a Burhan isoldi necessari per risarcirlo del danno, convincendolo a ritirare la denuncia. Il gesto suscita la gratitudine di Ogulcan.

In carcere, Sengul viene acclamata dalle altre detenute dopo essere riuscita a far trasferire Kadriye.

A scuola Omer e Ogulcan sono in pensiero sapendo che entrambi rischiano di essere espulsi. Emir e Tolga sono ormai sicuri che i due cugini saranno allontanati dall’istituto, e si preparano a festeggiare la loro vittoria. Harika difende Emir, ma poi cambia idea quando scopre che Ogulcan ha rischiato la vita a causa delle sue azioni.