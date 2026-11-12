La stagione natalizia sta arrivando e, come di consueto, non possono mancare i film legati a questo periodo dell’anno. Questo dicembre, su Prime Video, arriva Missione: Salvare Il Natale, una nuova pellicola con Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson. In arrivo dal 2 dicembre sulla piattaforma, il film è un’avventura natalizia fatta di seconde possibilità, amicizie improbabili e la immancabile magia del Natale. Scopriamo insieme tutte le informazioni su questa nuova comedy.

Missione: Salvare Il Natale: arriva su Prime il film natalizio con Arnold Schwarzenegger

Diretto da Adam Shankman e scritto da Allan Rice, il protagonista è Arnold Schwarzenegger che, dopo tre decenni, torna al genere natalizio vestendo i panni di Babbo Natale.

La storia segue proprio il vecchio Santa Claus a cui viene rubato il suo sacco magico. Consultando la sua lista dei bambini cattivi trova Vance, ormai adulto e ladro, e decide di farsi aiutare da lui per recuperare il suo sacco. Accompagnato anche da sua figlia, da Babbo Natale e da un gruppo di eccentrici personaggi, Vance dovrà mettere a segno il più grande colpo della sua vita per salvare il Natale.

In un irresistibile mix di azione, commedia e incanto natalizio, combinando la tensione di un furto impossibile con il calore, il divertimento e lo spirito festoso tipici di quel periodo, il film sarà disponibile su Prime Video dal 2 dicembre.

Con le interpretazioni di Schwarzenegger e Alan Ritchson che arricchiscono il film, il regista Adam Shankman propone una rilettura originale e ricca di azione dei classici film di Natale, capace di strappare qualche risata ma anche di emozionare.

Dalla durata di circa 1 ora e 50, nel cast, oltre ai due attori principali, troviamo anche Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney, Jane Krakowski, insieme a Ken Jeong e Awkwafina, ed è prodotto da Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo, e Alan Ritchson.