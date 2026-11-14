Nuovo appuntamento con “Tu si que vales 2026“, il talent show del sabato condotto quest’anno da Elisabetta Canalis con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni in prima serata su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, sabato 14 novembre 2026.

Tu si que vales 2026 stasera, quando inizia e giudici

Stasera, sabato 14 novembre 2026, dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Tu si que vales 2026“, il talent show presentato da ElisabettaCanalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sul palco straordinari numeri artistici messi in scena da performer provenienti da tutto il mondo e di qualsiasi età pronti a regalare grandi emozioni ai giurati, al pubblico in studio e da casa. Si tratta di talenti provenienti da ogni parte del mondo pronti a stupire, emozionare e coinvolgere ancora una volta. A giudicare le esibizioni e i numeri la giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Non solo, da segnalare la presenza dell’immancabile Sabrina Ferilli che rappresenta e guida il voto del pubblico in studio.

Prosegue alla grande il successo del talent show prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset che nella puntata di sabato 7 novembre 2026 ha incollato alla tv 3.555.000 spettatori con uno share del 24,3% risultando uno dei programmi più seguiti del sabato sera.

Tu si que vales 2026 stasera, torna anche Belen Rodriguez

Nella puntata di stasera, sabato 14 novembre 2026, di “Tu si que vales” torna anche Belen Rodriguez. La showgirl argentina, in passato conduttrice del talent, quest’anno è tornata a nelle vesti di giudice della sfida di lipsync che vede i giudici mettersi in gioco per interpretare grandi hit della storia della musica con 5 incredibili superstar. Anche questa settimana non mancheranno ospiti considerando che la scorsa settimana si sono messi alla prova con la Lip-sync Battle: Samira Lui, Al Bano Carrisi, Elena Santarelli, Alessandra Amoroso e Raniero Monaco di Lapio. Alla fine a trionfare è stata la coppia Luciana Littizzetto e Samira Lui che hanno interpretato TonyPitony e Ditonellapiaga.

Infine da segnalare la presenza di Giovannino pronto, anche stasera, ad infastidire e divertire la sua amata Sabrina Ferilli regalando momenti di divertimento al pubblico in studio e da casa.

L’appuntamento con Tu si Que Vales 2026 è il sabato sera su Canale 5.