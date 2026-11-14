Ascolti tv venerdì 13 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 13 novembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 13 novembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Senior, la finale puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.



Rai 2: L’Ispettore Coliandro, la serie tv italiana creata dallo scrittore Carlo Lucarelli e diretta dai Manetti Bros con protagonista Giampaolo Morelli ha appassionato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: Mi Manda Raitre, lo storico programma condotto da Federico Ruffo dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi ha informato 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Grande Fratello Vip, la diciottesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Harry Potter e la camera dei segreti, il film del 2002 diretto da Chris Columbus con protagonisti Daniel Radcliffe, Maggie Smith e Richard Harris ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha raccolto 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: Avvocato Ligas, la serie tv italiana ispirata ai romanzi “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti e La Mantide” con protagonista Luca Argentero ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nel primo episodio e 0.000.000 con il 0.00% nel secondo episodio.

Nove: Fratelli di Crozza: il one man show con Maurizio Crozza ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 novembre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con lo 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con lo % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con lo 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5