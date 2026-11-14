Si riaccendono i riflettori sulla pista da ballo di “Ballando con le stelle 2026“, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Scopriamo le anticipazioni, il ballerino per una notte, la giuria e il cast di concorrenti e maestri di ballo.

Ballando con le stelle 2026, stasera la settima puntata: chi sarà ballerino per una notte?

Stasera, sabato 14 novembre 2026, dalle ore 21.30 torna l’appuntamento con “Ballando con le Stelle“, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci affiancata quest’anno da Simone Di Pasquale. In diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra di Roma prosegue la gara del dance show più seguito, commentato ed amato del piccolo schermo. Milly Carlucci è pronta ad accogliere un nuovo ballerino per una notte; anzi n realtà sarà un terzetto, visto che sulla pista di Ballando arrivano Marco Bocci, Antonia Desplat e Chiara Pellacani. Marco Bocci e Antonia Desplat, i due attori protagonisti della miniserie di Rai 1 “177 giorni. Il rapimento di Farouk”, portano in pista una storia intensa e coinvolgente che ripercorre una vicenda di grande impatto umano. Chiara Pellacani, straordinaria campionessa di tuffi, è stata, invece, protagonista di un’impresa memorabile per lo sport italiano. Il suo ultimo, prestigioso traguardo è arrivato agli Europei di Parigi, dove ha conquistato cinque medaglie d’oro, confermandosi tra le atlete più brillanti del panorama internazionale.

Si prosegue poi la gara di Ballando tra eliminazioni, polemiche e confronti molto accesi con le undici esibizioni dei concorrenti in gara, visto che la scorsa settimana Jimmy Ghione nonostante abbia perso lo spareggio finale è stato salvato con la Wild Card di Matteo Addino e tornerà in pista con la maestra Anastasia Kuzmina. A giudicare le esibizioni come sempre la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano ed Ivan Zazzaroni. A bordo campo ritroviamo Simona Ventura e Francesca Fialdini detentrici del tesoretto con Rossella Erra. Da segnalare anche la presenza dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino.

Ballando con le stelle 2026, chi ha vinto la seta puntata?

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2026 di sabato 7 novembre 2026 ha visto trionfare la coppia formata da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice con un totale di 65 punti è riuscita a superare la coppia di Manuela Moreno e Carlo Aloia classificati al secondo posto con 60 punti grazie al tesoretto assegnato da Simona Ventura. Al terzo posto Riccardo Rossi e Elisa Terrasi con 57 punti che hanno scalato la classifica complice il tesoretto di Rossella Erra.

A seguire tutte le coppie di concorrenti in gara a Ballando con le Stelle:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

• Manuela Moreno – Carlo Aloia

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

• Alessandro Matri – Giada Lini

• Massimo Ghini – Valentina Fiorini (eliminati)

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti

• Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina

• Anna Safroncik – Leonardo Lini

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

• Monica Guerritore – Luca Urso

• Riccardo Rossi – Elisa Terrasi

• Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli (eliminati)

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca

Tutte le esibizioni di ballo dei concorrenti di Ballando saranno accompagnate dalla Paolo Belli Big Band con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.

Ballando con le stelle 2026, come si votano le coppie?

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2026 spetterà ancora una volta al pubblico da casa chiamato a votare tramite i social e quest’anno, per la prima volta, anche online su RaiPlay.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Per gli approfondimenti sul programma e per scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto su RaiPlay.