Doppio appuntamento con Verissimo nel weekend di sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 su Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e protagonisti delle interviste in programma nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 novembre 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 14 novembre 2026

Oggi, sabato 14 novembre 2026 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio per una intervista ritratto l’attrice e cantante Serena Autieri attualmente impegnata con il musical “Moulin Rouge” in programma a Milano. Spazio poi all’intervista a Milo Infante, il giornalista e conduttore che dopo l’addio alla Rai è arrivato con grandissimo successo a Mediaset con i programmi “Ore 11” e “Verità nascoste” in onda su Rete 4. Attenzione: il giornalista non sarà da solo, visto che per la prima volta in studio ci sarà la moglie Sara Venturi.

E ancora: grandi emozioni per Benedicta Boccoli, mentre Veronica Peparini, compagna di Andreas Muller, racconterà per la prima volta della truffa telefonica subita pochissimi giorni fa. Si prosegue poi con il percorso personale e professionale del ballerino e coreografo Umberto Gaudino. Infine il ricordo a Toni Capuozzo, grande giornalista e uomo di profonda sensibilità, scomparso giovedì 12 novembre, all’età di 77 anni, riproponendo la sua ultima intervista, rilasciata lo scorso maggio a Silvia Toffanin.

Verissimo, domenica 15 novembre 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin è confermato anche per domenica 15 novembre, eccezionalmente al termine degli ATP Finals. Tra i protagonisti delle interviste della puntata Lorella Cuccarini, la showgirl che celebra più di 40 anni di carriera e ben 35 anni di matrimonio.

Spazio poi ad una intervista intensa a Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, alcuni dei ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana che hanno scritto un libro in cui ripercorrono la loro storia dal titolo: “Quando finisce la notte”.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e la domenica su Canale 5.