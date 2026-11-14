Amici non andrà in onda domenica ma eccezionalmente oggi, sabato 14 novembre 2026. Il talent, condotto da Maria De Filippi, cambia giorno della settimana per lasciare spazio ad un evento sportivo. Vediamo insieme il perché e cosa sarà tramesso domani al suo posto.

Amici va in onda oggi, sabato 14 novembre: il motivo

A meno di un mese dalla prima puntata di Amici, questa settimana non ci sarà il consueto appuntamento domenicale del talent. Come comunicato dalla pagina social, potremmo vedere gli allievi della nuova classe (tra prove di ballo, canto, pattinaggio e box) un giorno prima. Amici andrà infatti in onda sabato 14 novembre 2026, sempre su Canale 5, posticipando l’orario con inizio alle ore 14.20.

Come si legge nel comunicato:

“Questa settimana Amici è andato regolarmente in onda domenica pomeriggio alle 14.00. La settimana prossima, Amici andrà in onda eccezionalmente sabato 14 novembre per dare spazio domenica alle Atp Finals su Canale 5”.

Il motivo di questa scelta? Mediaset ha infatti acquisito i diritti delle Nitto Atp Finals di Torino, il prestigioso torneo di tennis che inizia proprio il 15 e termina il 22 novembre. Domenica quindi lo slot pomeridiano di Amici sarà dedicato a questo grande evento sportivo che non vedrà in gara Jannik Sinner ma il tifo azzurro sarà tutto per Flavio Cobolli. A commentare gli incontri ci saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, prima tennista italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros nel 2010.

Le Nitto ATP Finals potranno essere viste anche in streaming su Mediaset Infinity, SportMediaset.it, e su Radio Mediaset.

Questa settimana Amici è regolarmente in onda domenica pomeriggio alle 14:00.

La settimana prossima, Amici andrà in onda eccezionalmente sabato 14 novembre per dare spazio domenica alle Atp Finals su Canale 5. #amici26 pic.twitter.com/BZM0KUxTMR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 7, 2026

Domenica cambia anche l’orario di Verissimo

Il cambio di palinsesto Mediaset non coinvolgerà soltanto Amici. Anche ‘Verissimo‘ condotto da Silvia Toffanin subirà uno slittamento di orario. Il programma andrà sempre in onda domenica 15 novembre ma inizierà un po’ più tardi, alle ore 17.00.

Ci sarà comunque spazio per le interviste a personaggi del mondo dello spettacolo con tante emozioni.