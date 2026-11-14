E’ terminata la diretta della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 13 novembre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 18a puntata di venerdì 13 novembre

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 13 novembre 2026 è iniziata con l’ingresso di Ilary Blasi e il saluto alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Si entra subito nel vivo con i quattro concorrenti a rischio eliminazione chiamati a recarsi nella nuvola. Chi vuoi salvare tra Giulia, Andreas, Danto e Varsi? Intanto nella casa Federica è chiamata a sedersi sulla poltrona rossa che scotta per un confronto con la triade Marina La Rosa, Guendalina e Giulia. Al suo fianco c’è solo Valeria Marini con cui ha legato molto nelle ultime settimane e che l’ha difesa in diverse occasioni.

Spazio poi alla cena speciale del GF Bistrot che ha visto il ritorno in casa di Alex Belli nelle vesti di chef executive. Una cena “stellare” per diversi commensali tra cui anche due ospiti speciali: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli chiamate a giudicare il lavoro dei concorrenti. Tra una portata e l’altra però la situazione è degenerata con un faccia a faccia tra Alex Belli e Roncaccia che ha generato incomprensioni e nuovi scontri nella casa. In particolare Roncaccia ha attaccato duramente Federica. Non solo scontri per Federica che è protagonista di una emozionante sorpresa: l’ingresso di mamma Daniela.

<>Chi è uscito ieri sera 13 novembre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Un televoto particolare, visto che il pubblico da casa era chiamato a scegliere un concorrente da eliminare. Chi vuoi salvare tra Varsi, Danto, Giulia Provvedi e Andreas Muller? Alla fine il pubblico, ha deciso di eliminare definitivamente dalla casa Danto.

Ma non finisce qui, visto che durante la diretta Ilary Blasi ha aperto anche un televoto flash per eleggere il terzo finalista del GF VIP 2026. 4 i nomi per la finale scelti dai concorrenti nella casa tramite un particolarissima sistema di selezione. Alla fine le candidate finaliste sono Valeria Marini, Giulia Provvedi, Megan e Piera. A trionfare, grazie all’alleanza con Marina e Guendalina, è proprio Giulia Provvedi che conquista il titolo di terza finalista.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 13 novembre

Durante la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il prossimo concorrente eliminato. Federica è la prima candidata all’eliminazione scelta dalla terza finalista Giulia. Spazio poi alle nomination palesi. I concorrenti più votati sono stati: Varsi, Megan e Andreas. Chi vuoi salvare tra Federica, Varsi, Megan e Andreas Muller? Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa nella prossima puntata.