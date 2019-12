In attesa di conoscere tutti i nomi dei finalisti di Tu sì que vales 2019, il programma di Canale 5 ha svelato chi va in finale dopo gli scontri diretti e chi ci sarà alla finalissima per quanto riguarda la scuderia di Gerry Scotti.

A giocarsi l’ultima puntata, per ciò che attiene al circuito di “talenti incompresi”, saranno in tre: Valerio Zanché (il “jukebox umano”, da Ascoli Piceno), Antonio De Luca (con le sue poesie cantate) e Giordano Concetti (Freddy Mercury in persona, o quasi). Ecco i video Witty tv, nell’attesa di scoprire chi vincerà la puntata finale di sabato 14 dicembre 2019.