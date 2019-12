Chi va in finale a Tu si que vales 2019? Nella penultima puntata di ieri sera, sabato 7 dicembre, per decidere i nomi dei primi concorrenti finalisti, si è proceduto con sfide dirette; la finalissima del talent andrà in onda in diretta su Canale 5 il prossimo sabato 14.

A vincere le sfide sono stati: Oleg Tatarynov, Messoudi Brothers, i Fratelli Gargarelli e Patrizio Ratto. Gli acrobati hanno battuto rispettivamente l’imitatore Igor Minerva e l’illusionista Richard Jones. I ballerini, invece, hanno trionfato chi contro il campione di Calisthenics, Gaggy Yatarov, chi contro i cantanti Esteriore Brothers.

A votare le esibizioni ci hanno pensato i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Votazione anche per Sabrina Ferilli, la cui preferenza ha fatto la differenza per la scelta di Ratto come finalista. Ecco i video Witty tv con le 4 sfide dirette.