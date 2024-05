Oggi – venerdì 3 maggio – va in onda l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai Uno, dopo averci fatto compagnia da settembre, si prepara a salutarci per le consuete vacanze estive. Mentre dalla produzione arriva la conferma che Il Paradiso delle Signore 9 ci sarà, e quindi ritroveremo i protagonisti del grande magazzino milanese il prossimo autunno, cresce l’attesa per sapere come si concluderà questa ottava stagione.

Finale Il Paradiso delle signore 2024, come finisce?

Tra poche ore andrà in onda l’ultimo episodio del Paradiso delle Signore, e scopriremo come si concluderanno le vicende dei vari protagonisti.

L’ultima puntata Il Paradiso 8 in onda oggi, si preannuncia ricca di sorprese. Nel finale di stagione Flora prenderà una decisione importante riguardo al suo rapporto con Umberto, da cui si è ormai da tempo allontanata.

Elvira e Salvo saranno più innamorati che mai e lei non avrà più intenzione di nascondere la sua relazione ai genitori. La coppia si preparerà così a vivere il loro amore alla luce del sole.

Per Vittorio e Matilde invece gli ostacoli sembreranno aumentare. Dopo che Conti avrà convocato in ufficio Roberto e Marcello, per parlare con loro di una questione importante, al Paradiso si presenterà proprio Matilde. La donna sarà giunta lì per parlare con Vittorio, ma la loro discussione sarà interrotta dall’arrivo del commissario Maresca, giunto fin lì con l’intenzione di arrestare la donna.

Chi salverà la Frigerio dall’arresto? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo assicurarvi che la puntata di oggi si preannuncia davvero ricca di adrenalina.

Replica Il Paradiso, puntata di oggi

La replica di ogni episodio Il Paradiso delle Signore è disponibile – dopo la diretta su RaiUno – in streaming on demand sul sito di RaiPlay.

Vi ricordiamo che dal prossimo lunedì 6 maggio, la rete nazionale manderà in onda le repliche Il Paradiso seconda stagione.

Per conoscere tutte le indiscrezioni su Il Paradiso 9 continuate a seguirci sui canali social.