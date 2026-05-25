Da lunedì 25 maggio Il Paradiso delle Signore non va più in onda nel daytime di Rai 1. La celebre soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta ha infatti salutato il pubblico con il finale di stagione trasmesso venerdì 22 maggio, chiudendo ufficialmente un’altra annata televisiva di grande successo.

Perchè il Paradiso delle signore non in onda oggi, 25 maggio

Come accade ormai da diversi anni, la serie si prende una pausa durante il periodo estivo per poi tornare in onda a settembre con i nuovi episodi. Una scelta ormai consolidata nel palinsesto Rai, che permette alla produzione di lavorare alle nuove puntate durante i mesi estivi.

Finale di stagione ricco di colpi di scena

Le ultime puntate hanno tenuto alta l’attenzione dei telespettatori grazie a numerosi intrecci sentimentali e sviluppi importanti per molti protagonisti della soap. Le vicende legate a Marcello, Adelaide, Rosa, Matteo e Odile hanno accompagnato il pubblico verso un finale intenso, lasciando però aperte diverse situazioni che verranno approfondite nella prossima stagione.

Nel corso degli anni Il Paradiso delle Signore è riuscito a conquistare una fetta sempre più ampia di pubblico, diventando uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio televisivo italiano. Anche questa stagione ha registrato ascolti molto positivi, confermando il forte legame tra la soap e i telespettatori di Rai 1.

La soap torna a settembre 2026 con le nuove puntate

Lo stop di maggio non rappresenta un addio definitivo, ma soltanto una pausa temporanea. Il Paradiso delle Signore tornerà infatti regolarmente a settembre con una nuova stagione e nuovi episodi pronti a riportare il pubblico all’interno del grande magazzino milanese.

I nuovi appuntamenti riprenderanno da molte delle storyline lasciate in sospeso nel finale di stagione, con nuovi ingressi nel cast, possibili colpi di scena e nuovi sviluppi sentimentali che animeranno la trama.

In estate iniziano le riprese della nuova stagione

Durante l’estate il cast e la troupe torneranno sul set per iniziare le riprese delle nuove puntate. Come da tradizione, il lavoro di produzione andrà avanti nei mesi estivi per consentire alla soap di essere pronta per il ritorno in palinsesto a settembre.

L’attesa dei fan è già molto alta, soprattutto dopo un finale che ha lasciato numerosi interrogativi aperti. Nei prossimi mesi potrebbero emergere anche le prime anticipazioni ufficiali sulla nuova stagione e sui personaggi che torneranno al centro delle vicende.