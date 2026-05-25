Un nuovo serial drammatico turco sta per debuttare su Canale 5. L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) sta per arrivare sulla rete ammiraglia Mediaset, riportando sul piccolo schermo volti ormai ben noti anche al pubblico italiano, e promette di tenerci compagnia per tutta l’estate. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando arriverà in TV.

L’erede, trama della nuova serie turca di Canale 5

La serie segue le vicende del giovane chirurgo Serhat che – dopo aver sposato Melek (la donna che ama) – è costretto a tornare nella sua terra natale e unirsi a Yildiz con un rito religioso. Il giovane si trova al centro di una faida familiare, ed è diviso tra dovere, amore e tradizione.

All’interno della residenza di famiglia si nascondono segreti rimasti per anni chiusi in qualche cassetto, che sembrano ormai pronti a venire alla luce. Passioni, verità celate e destini intrecciati cambieranno per sempre la vita dei protagonisti.

L’erede, nel cast tanti attori noti al pubblico italiano

Il successo delle dizi turche in Italia porta sempre più spesso i telespettatori nostrani a “rincontrare” attori già visti in altre storie, e la nuova serie in arrivo su Canale 5 sembra essere un concentrato di volti noti.

Nel cast de L’erede troviamo infatti tra gli altri anche İlhan Şen (Ozan in Love, Reason, Get even), Aybüke Pusat (noto per la sua partecipazione in Everywhere I go – Coincidenze d’amore e Dreams and Realities – La forza dei sogni). A fianco a loro troveremo Biran Damla Yılmaz, attore turco ancora sconosciuto al pubblico italiano, ma che presto incontreremo nella quinta stgione di Forbidden Fruit.

Tra i volti noti del piccolo schermo spicca poi la presenza di Mert Doğan (Bekir Akinci in Io sono Farah). Un vero e proprio colpo di scena arriverà poi negli episodi finali, quando nel cast arriverà Ilayda Cevik. L’attrice turca giungerà nel finale di stagione, pronta a stravolgere gli equilibri conquistati con grande fatica. Il suo arrivo promette di sorprendere molti fans italiani, che riconosceranno in lei l’attrice che ha dato il volto a Betul in Terra Amara e a Ipek in Tradimento.

L’erede, quante puntate sono?

Il serial turco ha fatto il suo debutto ufficiale in patria lo scorso settembre sulla piattaforma Now Turchia, facendo registrare ascolti record. La prima stagione – tuttora in corso – è composta da 30 episodi della durata di 125 minuti ciascuno.

Come spesso accade, la durata delle puntate verrà ridimensionata prima della messa in onda su Canale 5 per essere adattata alla versione italiana.

Quando vedere L’erede su Canale 5?

Il conto alla rovescia ormai è già iniziato, e la nuova dizi turca si prepara a fare il suo debutto sulla rete ammiraglia Mediaset. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio in prima serata.

La serie si prepara a tenerci compagnia per tutta l’estate, con una programmazione che la vede protagonista con un episodio a settimana in prime time. Le puntate – subito dopo la messa in onda – saranno rese disponibili anche sulla piattafomra gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.