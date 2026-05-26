Torna stasera Belve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani che riporta in studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera. Scopriamo le anticipazioni e le interviste della puntata di stasera, martedì 26 maggio 2026.

Belve Crime 2026, ospiti 26 maggio su Rai2

Stasera, martedì 26 maggio 2026, dalle ore 21.20 appuntamento su Rai2 con l’ultima puntata della seconda stagione di “Belve Crime“, il programma ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. La puntata finale si preannuncia imperdibile per tutti gli spettatori ed ammiratori di un format che ha saputo, nel corso degli anni, conquistare sempre più consensi confermando il successo anche nella versione “crime”. Anche nell’ultima puntata, Francesca Fagnani è pronta ad esplorare in profondità la mente di chi ha sbagliato, di chi ha compiuto il male o di chi ne è stato travolto. A fare da cornice, cold case e delitti che negli ultimi anni hanno lasciato un segno profondo nell’opinione pubblica italiana.

Ma passiamo agli ospiti dell’ultima puntata del 26 maggio 2026 di Belve Crime: si parte con Daniele Ughetto Piampaschet, dal carcere di Torino dove sta scontando la condanna a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna. Non solo, spazio all’intervista di Soter Mulè, condannato per l’omicidio colposo di Paola Caputo durante un gioco erotico. E ancora Rosa Amato, la figlia di un boss della camorra e testimone di giustizia ed infine Mirko Ricci, campione di boxe condannato per aver sequestrato un bambino a scopo di estorsione. Anche questa sera la storia di ciascun ospite è introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che con il suo stile presenta il protagonista e la sua vicenda.

Daniele Ughetto Piampaschet è uno scrittore. Nei suoi racconti ha anticipato la realtà: un omicidio.

Condannato al terzo grado di giudizio, lui si è sempre dichiarato innocente.#BelveCrime questa sera ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! pic.twitter.com/WwjIJq8LkY — Rai2 (@RaiDue) May 26, 2026

Belve Crime 2026, le anticipazioni di stasera 26 maggio

Le anticipazioni delle ultime ore sulla puntata finale di Belve Crime 2026 di Francesca Fagnani riguardano l’intervista rilasciata da Daniele Ughetto Piampaschet, l’uomo condannato a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna. Fulcro centrale dell’intervista i racconti scritti dall’uomo poi sequestrati durante le indagini che sono stati giudicati analoghi alla morte di Antonia.

La reazione di Ughetto è stata immediata precisando che nei racconti quelle donne era semplicemente delle “muse ispiratrici”. Non solo, il condannato ha tirato in ballo la mafia nigeriana convinto che l’omicidio di Antonia sia stato orchestrato da loro anche se la sua ricostruzione è stata sempre respinta.

L’appuntamento con Belve Crime è in prima serata su Rai2.