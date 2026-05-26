Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 26 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Alessandro decide di lasciare il programma chiudendo così la conoscenza con Gloria.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende Trono Over con un nuovo confronto tra Cinzia e Marco. E’ davvero finita tra loro? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 26 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++