Lucia Ferrari, eliminata durante la terza puntata del serale di Amici 23, ha girato il mondo per coltivare il suo sogno. La ballerina, nel corso di un’intervista, ci ha parlato di come è nata la sua passione, dell’esperienza nella scuola e dei suoi progetti futuri. Scopriamo le sue parole e le riflessioni che ha condiviso con noi.

Intervista a Lucia Ferrari, ballerina di Amici 23

Sei nata in Nevada, cosa ti ha spinto a tornare in Italia da sola e coltivare la tua passione per il ballo?

Ho mamma che è italiana, di Roma. Nel 2021 sono venuta a fare un camp, uno stage di un’amica di mamma che ha una scuola di danza, e da quel camp ho vinto una borsa di studio per rimanere in Italia. A dire la verità non avevo nessun piano o programma di rimanere a Roma. Poi sono tornata a Reno, nella mia città, e mi sono resa conto che non avevo più nulla da imparare da quel posto e ho fatto una ‘mattata’. Tre settimane dopo questa vacanza, ho deciso di trasferirmi nella Capitale. È stata una cosa d’istinto, mi sentivo che dovevo farla. Non tanto perché legata alla danza, perché io ballo in qualsiasi posto mi trovo, ma più per l’esperienza di vita che mi poteva regalare essere in un posto straniero.

Sei entrata ad Amici 23 grazie ad una sfida contro Chiara. Cosa ricordi di quel giorno e che emozioni hai provato?

Mi ricordo che quando mi hanno convocato sentivo a pelle che sarei entrata, avevo una sensazione positiva ma non volevo dirlo ad alta voce. Infatti dicevo a tutti i miei amici: tanto ci vediamo dopo. Poi quando sono entrata in studio e mi sono esibita sul palco è stato molto surreale. Quando ho vinto la sfida mi sono chiesta e ora cosa succede, cosa dico ai miei amici? Era più facile immaginare che non sarei entrata.

Qual è stato il momento del tuo percorso nella scuola che ricordi con maggior sorriso e quello più difficile da superare?

Quando ho ballato con Angelina Mango, mamma mia. È stato il momento più felice anche perché quel giorno sono arrivata prima in classifica e avevo trovato una bellissima sintonia con lei sul palco. Sicuramente ballare con Angelina, sopratutto dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo che abbiamo seguito, è stato il momento più bello.

Mentre quello più difficile è stato l’incontro avuto con Emanuel Lo prima di prendere la maglia del serale. Lui, giustamente, si stava chiedendo perché mi mancava un po’ di motivazione e non riuscissi a dare il massimo. Io avevo un blocco con me stessa e non riuscivo a trovare le forze per alzarmi con l’atteggiamento giusto. Quella lotta per ottenere la maglia del serale è stata la parte più difficile del mio percorso ad Amici.

Cosa pensi del tuo insegnante di danza, Emanuel Lo, vi sentirete fuori la scuola?

Ci siamo già sentiti un paio di volte. Emanuel Lo è un prof fantastico. Quando veniva in sala dava sempre degli ottimi consigli, aveva sempre parole di incoraggiamento per tutti e io sin da quando sono entrata ho avvertito sempre che lui credeva in me al 100%. Anche prima che prendessi la maglia, quando mi diceva che voleva di più da me, lo faceva per spronarmi perché credeva nella mie possibilità.

Chi vincerà secondo te Amici 23?

Cambio risposta ogni giorno seguendo i ragazzi. Non saprei dire, sinceramente. Per quanto riguarda il ballo per me è una vittoria sia che vincesse Dustin che Marisol. Faccio il tifo per entrambi, sono fortissimi.

C’è un artista con il quale ti piacerebbe collaborare, magari realizzando videoclip?

A me piacerebbe in questo momento Tate McRae, ora sta diventando una popstar ma io la seguivo sin da piccola perché era una ballerina professionista che vedevo alle gare. È fantastica: canta, balla, è una performer assurda e i suoi concerti sono bellissimi.

Dopo la tua eliminazione ti è stato comunicato che hai ottenuto un contratto di lavoro presso una compagnia di danza in Canada, te lo aspettavi?

Non me lo aspettavo. Speravo di ottenere qualche borsa di studio per continuare la mia danza da qualche parte. Invece il fatto di avere un contratto di lavoro mi ha fatto molto piacere perché vuol dire che sono pronta a lavorare professionalmente nel mondo della danza.

Quando sei stata eliminata hai scritto una lettera alle tue compagne di stanza verde, chi sentirai dei ragazzi di Amici e cosa diresti a te stessa?

Tutti quelli usciti dal serale li ho già sentiti, in particolare Gaia, Ayle, Sofia e Nicholas. Se dovessi scrivermi una lettera, per ora, in questo momento della via mi direi: prenditi del tempo, abbi pazienza che tutto torna e andrà bene.

Dove ti vedi tra un paio di anni? Qual è il tuo sogno più grande?

Non so dove, in quale posto, ma vorrei essere in giro per il mondo, ancora. Non mi piace stare ferma e vorrei viaggiare per la danza. Il mio sogno più grande è di vivere di questo: vivere per la danza ed essere felice. Ciò mi renderebbe soddisfatta.