Fiorello è tornato a Viva Rai2 celebrando il venerdì. “Evviva, evviva il venerdì” è l’ormai iconica sigla del venerdì nel glass di VivaRai2 che potremo ascoltare ancora per una settimana, visto che il programma terminerà il prossimo 10 maggio. A poche ore dalla consegna dei Premi David di Donatello 2024, Fiore con Biggio, Casciari e tutto il cast ha reso omaggio al grandissimo Federico Fellini con una speciale esibizione a Fontana di Trevi.

Fiorello a Viva Rai2 sui David di Donatello: “vince Paola Cortellesi, titoli di coda!”

Una puntata in parte dedicata al grande cinema italiana quella di venerdì 3 maggio 2024 di Viva Rai2 con Fiorello che ha parlato anche dei Premi David di Donatello. “Notate la nostra eleganza? Oggi è giornata di Cinema” dice lo showman siciliano introducendo l’argomento David di Donatello.

"Nulla si sa, tutto si immagina" (Federico Fellini)

Tra i papabili vincitori annunciati c’è Paola Cortellesi con il suo “C’è ancora domani” che ha ricevuto ben 19 candidature ai David di Donatello. “C’è Ancora Domani al top con 19 candidature. Posso dire? Ha più candidature lei che elettori Calenda” – ironizza Fiore che poi aggiunge – “non solo la Cortellesi, ma anche 15 candidature per Garrone. Anche mio fratello candidato come miglior regista esordiente”. Sul finale lo showman siciliano ipotizza come si concluderà la 69esima edizione del Premi David di Donatello dicendo: “in anteprima la scaletta: Paola sale sul palco per ritirare la statuetta… Titoli di coda!”.

Fiorello a Viva Rai2 tra Giorgia Meloni e la polemica Tiziano Ferro-Mara Maionchi

Spazio anche alla politica nell’ultima puntata di Viva Rai2 con Fiorello che ha affrontato uno dei temi più discussi del momento: le prossime Elezioni Europee. “Parliamo di Europee, sembra un bar di Guerre Stellari” – scherza Fiore – “perché adesso c’è questa storia del ‘detto’ da quando la premier se ne è uscita con ‘Io mi chiamo Giorgia Meloni detta Giorgia’“. Il conduttore legge poi una lista ironica di nomi di candidati: “Letizia Maria Brichetto Arnaboldi detta Letizia, Domenico Lucano detto Mimmo, Alessandro Cecchi Paone detto Pavone, Alessio D’Amato detto Damato Candidato, Sergio De Caprio detto Capitano Ultimo detto Capitano. Incredibile, fossi stato io a candidarmi mi sarei chiamato “Detto”.

Infine impossibile non parlare della querelle del momento: la polemica scoppiata tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro dopo le dichiarazioni dell’ex manager a Belve. “Ecco i titoli dei giornali: ‘La versione di Mara, i miei erano solo consigli in buona fede’, ‘Mara ha una memoria di Ferro’, tutti i titoli su questo. Mara, Tiziano, chiamatevi! Perché parlarsi tramite giornali? Io ho degli amici che hanno una compagnia telefonica e vi possono fare una buona tariffa “You and Me” – scherza Fiorello che conclude con la puntata con un versione inedita di “Sere nere”.