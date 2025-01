Oggi – domenica 19 gennaio – la soap turca Tradimento (Aldatmak) si presenta al suo ottavo appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in onda stasera dalle 21:32 fino a mezzanotte circa su Canale 5?

Anticipazioni Tradimento: Tarik smascherato da Güzide

Un nuovo colpo di scena arriverà nelle nuove puntate della dizi turca Tradimento. Nel corso del primo episodio Aldatmak in onda stasera – domenica 19 gennaio – vedremo Güzide fare una scoperta clamorosa: la giudice scoprirà infatti che Tarik avrà copiato le poesie di Sezai, usandole per scrivere le lettere d’amore.

Questa nuova scoperta farà infuriare la protagonista, che si dirà pronta a chiedere il divorzio da Tarik. La sua decisione renderà euforica Yesim, che inizierà a programmare una grande cerimonia per ufficializzare la sua relazione.

Tradimento, spoiler turchi: i sogni di Yesim

Mentre Yesim sarà in auto con Tarik, inizierà a fantasticare sul loro futuro. La donna pretenderà di avere una grande cerimonia con la musica e tanti invitati, per poter dimostrare a tutti che ha vinto lei il confronto con la rivale.

Tarik non sarà molto entusiasta all’idea di una cerimonia grandiosa, e tra i due ci sarà una discussione che sarà interrotta dall’arrivo di un sms sul telefonino di Yesim.

Yesim sconvolta nelle prossime puntate Tradimento

Non appena aprirà il messaggio, Yesim sarà sconvolta. La donna avrà infatti ricevuto un sms da un numero anonimo, nel quale ci sarà il video dell’incontro tra lei e il finto scippatore, insieme a una richiesta di denaro.

La compagna di Tarik ignorerà che l’sms sia stato inviato da Burcu e – al suo rientro a casa – finirà per sfogarsi proprio con l’amica che prima l’aveva consigliata di usare lo stratagemma della rapina per far riavvicinare Tarik a lei, e poi aveva filmato di nascosto l’incontro con il “ladro”.

Tradimento, trame al 19 gennaio: Yesim si fida di Burcu

Yesim si fiderà ciecamente di Burcu, e accetterà il suo consiglio di pagare la somma richiesta per evitare di perdere Tarik. Pur di salvare il suo rapporto, ira che la decisione di Güzide sembrerà aver aperto nuove porte al loro futuro, Yesim venderà alcune monete d’oro per racimolare la somma richiesta.

Una volta messi insieme i soldi chiederà a Burcu di accompagnarla nel luogo indicato dal ricattatore e lascerà qui l’ingente somma. In questo modo Yesim penserà di aver definitivamente risolto la questione. Burcu poco dopo tornerà da sola per recuperare il denaro.

Tradimento, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Güzide e Tolga – dopo la cena da Yesim – non vogliono più avere a che fare con Oylum. La giovane scoprirà, grazie a Selin, che Tolga si recherà in un locale per un appuntamento e deciderà di raggiungerlo.

Qui lo troverà in compagnia di una ragazza e questo finirà per ingelosirla. Oylum cercherà rifugio in qualche bicchiere di troppo e alla fine della serata sarà proprio Tolga a riaccompagnarla a casa, riavvicinandosi così a lei.