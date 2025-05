“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Ecco i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 14 maggio 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 14 maggio 2025

Stasera, mercoledì 14 maggio 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera la morte di Liliana Resinovich. E’ battaglia tra consulenti dopo le dichiarazioni del preparatore anatomico che ha detto: “Quella frattura potrei averla causata io”, riferendosi alla vertebra toracica lesionata. Chi ha provocato quella frattura?

Se ne parla questa sera a “Chi l’ha visto?”! Spazio poi alla scomparsa di Daniela Ruggi: l’unico indagato, il cosiddetto “sceriffo”, appena uscito dal carcere – arrestato perché aveva in casa delle armi – sarà in studio in diretta con Federica Sciarelli per dire la sua: “Non c’entro nulla con la scomparsa di Daniela, è una ragazza ingenua, e anche io voglio sapere la verità”.

Chi l’ha visto, la diretta del 14 maggio 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 14 maggio 2025, Federica Sciarelli si occupa del caso di Mara Favro. Novità dopo l’arresto di Luca Milione, il datore di lavoro della donna scomparsa e poi ritrovata morta in circostanze misteriose. L’uomo aveva evaso gli obblighi di sorveglianza, non poteva uscire dal suo comune, ma lo ha fatto senza il permesso. I resti della donna sono stati trovati vicino al depuratore di Gravere e si stanno attendendo i risultati delle analisi per far luce sulla morte.

Durante la diretta spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2025 è il mercoledì in prima serata su Rai3.