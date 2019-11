Tiziano Ferro sbarca al Festival di Sanremo 2020? La news si rincorre ormai da un po’, tanto che ora sembrerebbe quasi fatta. Ma, il cantante di “Accetto miracoli”, finirà davvero oppure no sul palco del Teatro Ariston?

Tiziano Ferro a Sanremo 2020? La conferma

A dare una prima conferma ci ha pensato lo stesso Tiziano Ferro. Commentando, con un video sui social, le indiscrezioni che lo vogliono a Sanremo 2020, l’amato interprete di canzoni come “Alla mia età” ha così fatto sapere:

«In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco! Comunque mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno notizie le saprete… da Amadeus! Nel frattempo mi godo questo meraviglioso ricordo di Sanremo 2015 con il mitico @carlocontirai».

Dalle sue stesse parole, sembrerebbe che Ferro possa essere in trattativa con la Direzione Artistica del Festival per una nuova ospitata. Nell’ultimo periodo, però, c’è chi non esclude un possibile coinvolgimento nel cast come co – conduttore o “spalla” di Amadeus.

Se così fosse, “Tzn”, come lo chiamano i fan, che lo seguono in giro praticamente ad ogni tour, tornerebbe al teatro Ariston nuovamente in qualità di ospite, dopo le nozze col marito Viktor e dopo che su quel palco in realtà c’è già stato diverse volte.

Intanto, il prossimo 22 novembre 2019 uscirà il nuovo album dal titolo “Accetto miracoli“. Insomma, riuscirà o no l’ugola di Latina a trasformare questa frase in un sogno che si ripete? Vedremo.

Quando Tiziano Ferro omaggiò Tenco a Sanremo 2017

Le indiscrezioni sulla eventuale presenza di Tiziano Ferro a Sanremo hanno in qualche modo rievocato uno degli omaggi più belli fatti dal cantante nel corso dell’edizione 2017, condotta da Carlo Conti.

In una delle serate del Festival, infatti, il cantante omaggiò il celebre cantautore Luigi Tenco, proponendo una commovente versione “in bianco e nero” della celebre canzone “Mi sono innamorato di te”.