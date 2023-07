Dopo il grandissimo successo dei TIM Summer Hits 2023 a Roma, nella magica cornice di Piazza del Popolo, la kermesse canora dell’estate condotta da Andrea Delogu e Nek fa tappa a Rimini per 3 imperdibili appuntamenti. Ecco tutti i cantanti ospiti e le date.

TIM Summer Hits 2023 a Rimini, le date

La musica dell’estate 2023 batte forte con i “Tim Summer Hits”, l’evento musicale condotto da Andrea Delogu e Nek e trasmesso la domenica in prima serata su Rai2. Dopo il grandissimo successo delle prime tappe a Roma, lo show musicale dell’estate di Rai 2 si sposta a Rimini nella suggestiva cornice di Piazza Fellini per tre puntate da non perdere. In occasione della Notte Rosa di Rimini in programma per 3 giorni, da venerdì 7 luglio a domenica 9 luglio 2023, il pubblico potrà godere di tre serate all’insegna della grande musica con protagonisti tutti i cantanti italiani ed internazionali del momento con i successi dell’estate. Curiosi di scoprire tutti i cantanti ed ospiti delle tre date di Rimini?

TIM Summer Hits 2023, tutti i cantanti ospiti di Rimini

Saranno 70 gli artisti e cantanti che si avvicenderanno sul palcoscenico dei TIM Summer Hits in programma il 6,7 e 8 luglio in Piazza Fellini a Rimini. Un cast davvero pazzesco con tutto il meglio della musica italiana ed internazionale con le hit e i tormentoni dell’estate 2023. Ecco la lista di tutti i cantanti ospiti:

Achille Lauro

Aiello

Aka 7even

Alex britti

Alexia

Alfa

Ana mena

Angelina mango

Annalisa

Arisa

Asteria

Benji

Blanco

Chiello

Ciccio Merolla

Claude

Clementino

Cmqmartina

Colla zio

Coma_Cose

Diodato

Elettra Lamborghini

Emis Killa

Emma

Ex-Otago

Federico Rossi

Finley

Follya

Fred De Palma

Fulminacci

Gabry Ponte

Gaia

Galeffi

Giuse the Lizia

Hosanna

Il tre

Junior Cally

LDA

Lo Stato Sociale

Ludwig

Luigi Strangis

Mara Sattei

Matteo Romano

Mobrici

NDG

Neima Ezza

Nina Zilli

Olly

Paola & Chiara

Raf

Renga Nek

Rocco Hunt

Rondodasosa

Rovere

Santi Frrancesi

Seryo

Sethu

Shari

Tananai

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tommy Dali

Tony Effe

Tredicipietro

Valentina Parisse

Vegas Jones

Wax

Zero assoluto

Le tre serate in programma a Rimini dal 6 all’8 luglio saranno poi trasmesse in differita da domenica 16 luglio in prima serata su Rai2 e in contemporanea su Rai Radio 2. Lo show musicale sarà poi visibile anche in streaming sulla piattaforma di Rai Play.